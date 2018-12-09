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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.12.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Mars'ın sesi ilk kez duyuldu

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Mars'ın sesi ilk kez duyuldu

Kızıl gezegen Mars'ın yüzeyinde, sismik inceleme aracı InSight tarafından kaydedilen sesler yayımlandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta gezegene inen InSight'ın güneş panellerine vuran rüzgarın sesinin kaydını kamuoyuyla paylaştı. 

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'nda görevli bilim adamı Bruce Banerdt, bu ses kaydının sürpriz bir gelişme olduğunu belirterek, InSight'ın hareketi ölçümlemeyi amaçladığını, haliyle buna ses dalgalarının yarattığı devinimin de dahil olduğunu açıkladı. 

Kayıtla ilk kez bir başka gezegenin sesi Dünya'da duyulurken, bilim adamları, sesin saatte 24 kilometre hızla esen kuzeybatı rüzgarından kaynaklandığını düşünüyor. 

NASA Başkanı Jim Bridenstine de kayıtla ilgili "Bir diğer gezegenin yüzeyinde kaydedilen ilk sesleri duymak ayrıcalık. Harika bir ekibimiz var, NASA'da her gün inanılmaz şeyler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Mars'a 26 Kasım'da varan InSight, kızıl gezegende sismik inceleme yapacak ve Mars'ın yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

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