Mars'ın bu kez soğuk yüzü görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı, Dünya'ya geçtiği yeni görüntüde Mars'ın farklı bir fotoğrafını paylaştı. Kızıl Gezegen, kızıl görüntüsünün aksine bu kez bembeyaz görünüyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan görüntü, ajansın resmi internet sitesinde boy gösteriyor. Görüntüdeki buzla kaplı kraterin büyüklüğünün 7 kilometreyi bulduğu ifade edilirken, kraterin dış kısmında da buzla kaplı geniş bir alan bulunuyor.



Mars, sanılanın aksine kutup bölgelerinde buzla kaplı bölgelere sahip. Bilim insanlarına göre günün birinde Mars'ta kolonileşme süreci başladığında Kızıl Gezegen'in kutup bölgeleri önemli bir rol oynayacak. Kolonistler, hayatta kalabilmek için buzulların bulunduğu alandan faydalanacak ve su ihtiyacını bu bölgede giderecek.



Geçen yıl da ESA, 2200 kilometreküplük bir buz gölünü görüntülemiş ve Korolev isimli kraterin görüntüsü büyük ses getirmişti.



ESA'nın son olarak paylaştığı buzla kaplı kraterin bulunduğu Mars görüntüsü ise 26 Ekim 2019 tarihinde fotoğraflanmış.