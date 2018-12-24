Mars'ın bu gölü ilk kez görüntülendi: İnanılmaz...
Kızıl Gezegen Mars'tan Dünya'ya yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan görüntü tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Mars'tak 'bu gölü'nü gözler önüne seren görüntü gerçekten de 'inanılmaz'...
Mars'ten gelen son görüntü dünyanın gündeminde. 82 kilometre genişliğinde dev krateri ve içindeki bu gölünü net bir şekilde gözler önüne seren fotoğraf, Mars'ın Olympia Undae isimli bir bölgesinde yer alıyor. Henüz hakkında net bir bilgi bulunmadığı için sayısız teori üretilen Mars'ın bu görüntüsü, çeşitli yorumları da beraberinde getirdi. 4 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen kraterin suyun bol olduğu zamanlarda meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express isimli uydusu tarafından çekilen fotoğraf, beş farklı görselin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış. ESA, uzay aracından elde edilen veriler ve dijital modellemeler kullanarak yukarıdaki eğimli perspektif görüntünün elde edildiğini belirtiyor.
Mars Express, 2003 yılında Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşmişti.
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