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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
24.12.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

'Mars'a insan göndermek aptalca'

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'Mars'a insan göndermek aptalca'

Ay'a seyahat eden ilk üç insandan biri olan Bill Anders, Mars'a insan göndermenin "aptalca" bir fikir olduğunu söyledi.

Anders, dünya yörüngesinden ayrılıp Ay'a seyahat eden ilk uzay aracı olan Apollo 8'deki astronotlardan biri.

BBC Radyo 5'e yaptığı açıklamada, Mars'a insan göndermenin "neredeyse gülünç" olduğunu ifade eden Anders, özellikle maliyet konusuna dikkat çekiyor.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), bir yandan Ay'a yeniden insan göndermeyi diğer yandan da gelecekte Mars'a insan gönderebilmenin tekonolojileri üzerinde çalışıyor.

BBC, NASA'ya konuyla ilgili görüşlerini almak için ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.

85 yaşındaki Anders, Mars'a insansız araçların gönderilmesinin büyük bir destekçisi olduğunu ancak maliyeti çok daha yüksek olan Mars'a insan gönderme görevleri konusunda yeterince kamu desteğinin olmadığını söyledi.

"Bunu zorunlu kılan ne? Bizi Mars'a gitmeye iten ne?" diye soran Anders, "Devletlerin o kadar ilgili olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.

Marsa insan göndermek aptalca
85 yaşındaki Bill Anders, NASA'nın Mars'a insan gönderme çabalarından vazgeçmesi gerektiğini söylüyor.

Keşif robotları Mars'ta araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak NASA'nın InSight uzay aracı, geçen ay Mars'a iniş yaparak gezegen yüzeyine ekipmanlarını yerleştirmeye başlamıştı.

21 Aralık 1968'de Anders, Frank Borman ve Jim Lovell ile birlikte Apollo 8 uzay aracıyla Ay'ın yörüngesine seyahat eden ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.

'Mars'a koloni göndermek saçmalık'

Apollo 8 misyonunu yöneten Frank Borman ise Mars'a insan gönderme misyonları konusunda daha olumlu.

Frank Borman, "NASA konusunda Bill kadar eleştirel değilim. Güneş Sistemi'mizin keşfedilmesi konusunda iradeli olunması gerektiğini düşünüyorum ve insanlı misyonlar da bunun bir parçası" dedi.

Borman, gelecekte uzay turizmi kapsamında Mars'a özel turlar düzenlemeyi düşünen SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Amazon'un yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos'un hayalleri konusunda ise daha temkinli.

Marsa insan göndermek aptalca
Apollo 8 astronotları misyon için hazırlık yapıyor

"Mars hakkında abartılı olduğunu düşündüğüm bir sürü saçmalık var. Musk ve Bezos, Mars'a koloni yerleştirmekten bahsediyorlar, bence bu saçmalık" dedi.

Apollo 8, 27 Aralık 1968'de misyonunu tamamlayarak Dünya'ya geri dönmüştü.

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