MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri"Mars Rover"dan esinlenip "Türk Rover"ı yaptılar
GeriTeknoloji "Mars Rover"dan esinlenip "Türk Rover"ı yaptılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
14.06.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

"Mars Rover"dan esinlenip "Türk Rover"ı yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Mars Rover"dan esinlenip "Türk Rover"ı yaptılar

Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş, NASA tarafından Mars'a gönderilmesi için yapılan "Mars Rover" aracından etkilenerek 3D yazıcı teknolojisiyle engebeli arazide hareket edebilen araç geliştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Hakan Kıraç, Serkan Basut ve Beytullah Kayseri, bitirme tezi için insansız kara aracı yapmaya karar verdi.

Çalışmaya başlayan öğrenciler, internette gördükleri Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a göndermek için yaptığı Mars Rover aracından esinlenerek kendi tasarım ve imkanlarıyla engebeli ve dağlık arazilerde kolay hareket edebilen bir araç tasarladı.

Öğrencilerin "Türk Rover" adını verdiği ve parçalarını 3D yazıcıda ürettikleri aracın birbirinden bağımsız 6 tekeri, bir robot kolu bulunuyor ve kamera sistemleriyle görüntü aktarabiliyor. Geliştirilmeye açık olan araç, silah ve mayın tarama gibi sistemlerin takılmasıyla savunma sanayisinde askeri amaçlı kullanıma olanak sağlıyor.

Projede yer alan Hakan Kıraç, yaptığı açıklamada, NASA'nın Mars'a göndermek için yaptığı Mars Rover'dan esinlenerek geliştirdikleri aracı savunma sanayisine hizmet etmesi için tasarladıklarını anlattı.

Araçlarının daha da geliştirilmesini amaçladıklarını dile getiren Kıraç, "Engebeli arazide kolay hareket etmesi için 6 tekerlekli bir araç tasarladık. Üstünde malzeme taşıması için robot kol kullandık. Üstü düz, dengede kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda üzerine silah sistemleri takılabilir. Şu anda prototip olarak 3 boyutlu yazıcıda üretildi. Bütün parçalarını kendimiz tasarlayıp bastık." ifadelerini kullandı.

Serkan Basut ise Türk Rover'ın dağlık alanda herhangi bir sıkıntı olmadan ilerleyebildiğini aktardı. 

Projeyi tamamen kendi imkanlarıyla yaptıklarına dikkati çeken Basut, "Robot kolu, malzemeleri taşımak için kullanıyoruz. Zaten Mars Rover'ın da mantığı bu. Araçta 6 teker mevcut ve her tekerde DC motor var. Bu motorlar Rover'ın ileri ve geri gitmesini sağlıyor. 6 tane de servo motorumuz mevcut. Servo motorlar da tekerlerin birbirinden farklı hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca robot kolumuz da 3 tane servo ve bir DC motor ile çalışıyor." diye konuştu.

Beytullah Kayseri de aracın robot kol yardımıyla mayın arama dedektörü gibi kullanılabileceğini, araç tasarımlarının geliştirilerek Türk savunma sanayisine hizmet etmesini istediklerini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?