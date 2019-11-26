Markaların ve tüketicilerin Black Friday ile imtihanı

Son yıllarda markalar dijital pazarlamanın gücünü fark ederek strateji planlarını ve kampanyalarını dijital mecralara göre şekillendirmeye başladı. Bunun en güzel örneklerini de ‘Black Friday’ döneminde görüyoruz. Related Digital’in verilerine göre; 2017 yılında 400 e-posta kampanyası düzenlenirken geçen yıl bu rakam yüzde 132.5’lik bir artışla 930’a ulaştı. Bu yıl söz konusu rakamın çok daha fazla olması bekleniyor. Ayrıca, şirketlerin hayata geçirdiği kampanya sayısı Black Friday’de 10 katına ulaşmış durumda ve normal günlere oranla reklamlara en az 2 kat daha fazla geri dönüş alınıyor. Markalar bu dönemde elde ettikleri kazançtan memnun. Onların tarafından baktığımızda, bu dönemde yaşanabilen alt yapı, stok ve kargo sorunları dışında her şey tam da istedikleri gibi gelişiyor. Ancak kullanıcılar açısından dikkat etilmesi gereken birçok şey var. Etkileşimin ve online alışverişin bu kadar yoğun olduğu dönemlerde siber saldırılara karşı mutlaka önlem almak gerekiyor.

Güvenli online alışveriş için...

Online ödemeler için kullanılan internet bağlantılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamakta fayda var. Alışveriş yapacaksanız mutlaka kendi mobil verinizi ya da kişisel internet bağlantınızı kullandığınızdan emin olun.

Kredi kartıyla yapılan satın alma işlemleri vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığı için her zaman daha güvenlidir. Bu sebeple alışverişte kredi kartıyla ödeme yapmayı tercih edebilirsiniz. Hatta mümkünse limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanarak riskleri minimuma indirebilirsiniz.

Sahte indirimlere, fırsatlara karşı dikkatli olun. Dijital mecralarda sizi şaşırtacak derece büyük bir indirim gördüğünüzde, reklam kaynağını, sitesini, bağlantısını muhakkak inceleyin.

Saygın, bilinir ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin; ama bildiğiniz bir siteyi gördüğünüzde bile gözünüz adres çubuğunda olsun. Çünkü dolandırıcılık faaliyetleri genllikle büyük siteleri taklit eden sahte siteler üzerinden gerçekleştiriliyor. Ve elbette her alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin.

Markalara kritik bir uyarı ve tavsiye...

Rakamlar gösteriyor ki, bu yıl her biriniz tonla reklam harcaması yaptınız. Sonuçlara baktığımızda şimdilik işe yaramış gibi de görünüyor; ama gelecek sene reklama bu kadar para harcayacağınıza, satışa sunduğunuz ürünlerde gerçekten indirime gitmeyi ve yaptığınız kampanyanın hakkını vermeye çalışın. Emin olun bu taktik işe yarayacak ve yepyeni müşteriler kazanıp hiç beklemediğiniz hedef kitlelerin ‘lovemark’ı olacaksınız. Çünkü sosyal medya sağ olsun, fiyatlar üzerinden yapılan algı ve yanlış yönlendirme çalışmalarınız (gerçekten indirim yapan ve kampanyanın hakkını veren online alışveriş sitelerini tenzih ediyoruz) artık su yüzüne çıkmış durumda.







Şinasi Furkan AVCI

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