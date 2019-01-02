Markalar yeni yılda Z kuşağını etkilemek için yarışacak

Tüm markaların ortak gündemi, ayak seslerini her geçen gün daha yakından duyduğumuz 2019 küresel ekonomik krizini en az hasarla atlatmak. Bunun için de neredeyse hepsinin gözüne kestirdiği bir hedef kitle var: Z kuşağı!

Ne Kadar Etkililer

Amerikan Ulusal Perakende Federasyonu’nun yaptığı araştırmaya göre, ‘’21. Yüzyılın İlk Nesli’’ unvanına sahip olan Z kuşağı, global pazarda yaklaşık 50 milyar dolarlık bir satın alma potansiyeline sahip. 2020’ye kadar tüm alışverişin %40’ına hükmetmeleri bekleniyor. Dahası da var, yapılan anketlere göre ebeveynlerin %93’ü, yaptıkları harcamalara Z kuşağındaki çocuklarının etki ettiğini söylüyor. Yani kısaca, 2019’da ve sonraki yıllarda ipler onların elinde olacak.

Aynı Dili Konuşmak Önemli

Onların ortak özelliği, yeni teknolojilere ve dijital mecraların dinamiklerine hakim olmak. Akıllı telefonlar hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Sosyal medyayı çok etkili kullanıyorlar, deyim yerindeyse orada yaşıyorlar. Yeni trendleri ve akımları ilk deneyimleyen ve yayılımını sağlayan da yine onlar. Mesela, onaylarını almadan fenomen olmak, dijitalde ses getiren kampanyalara imza atmak neredeyse imkansız. Hal böyle olunca kalplerine giden yolun doğrudan dijital mecralardan ve özellikle sosyal medyadan geçtiğini söylemek mümkün. Ama bu o kadar kolay değil. Sektörel deyimle, ‘’ lovemark olmak’’ isteyen markaların, onların dilinden yeni bir konuşma refleksi geliştirmesi gerekiyor.

Her Şeyin Farkındalar

Satın alma davranışlarına bakıldığında görülüyor ki, Z kuşağı bir ürünü satın almadan önce, X ve Y kuşağına göre %27 daha fazla ‘’çevrimiçi araştırma’’ yapıyor. Yani onları reklam klişeleriyle etkileyip satın almaya ikna etmek biraz zor. Ayrıca, YouTube başta olmak üzere, neredeyse tüm sosyal medya platformlarında, markalarla ilgili deneyimlerini paylaşıp kolaylıkla algı oluşturabilme yeteneğine sahipler.

Değişime ve Yeniliğe Açık Markalar Avantajlı

Yeni yılda Z kuşağının karşısına sıra dışı, cesur ve etkileyici işlerle çıkmayı planlayan markaların başarılı sonuçlar alabileceğini söylemek mümkün. Yenilikçi yaklaşımlar, klişelerden uzak söylemler, etkileşime açık dinamik iletişim, kolay ulaşılabilirlik gibi faktörler de belirleyici olacak. Elbette gençlerin gönlünde taht kuran, adeta kanaat önderleri olan fenomenleri de unutmamak lazım. Influencer marketing, yeni yılda da onlara ulaşmak için en etkili yollardan biri olacak.

Şinasi Furkan Avcı



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