Markalar yeni yılda Z kuşağını etkilemek için yarışacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Markalar yeni yılda Z kuşağını etkilemek için yarışacak

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Markalar yeni yılda Z kuşağını etkilemek için yarışacak

Büyük markalar, geride bıraktığımız 2018 yılının değerlendirmesini yapmaya ve yeni yıl hedeflerini belirlemeye başladı. Peki, reklam ve pazarlama stratejilerinin havalarda uçuştuğu bu dönemde, toplantı odalarında en çok neyin konuşulduğunu merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte öğrenelim…

Tüm markaların ortak gündemi, ayak seslerini her geçen gün daha yakından duyduğumuz 2019 küresel ekonomik krizini en az hasarla atlatmak. Bunun için de neredeyse hepsinin gözüne kestirdiği bir hedef kitle var: Z kuşağı!

Ne Kadar Etkililer

Amerikan Ulusal Perakende Federasyonu’nun yaptığı araştırmaya göre, ‘’21. Yüzyılın İlk Nesli’’ unvanına sahip olan Z kuşağı, global pazarda yaklaşık 50 milyar dolarlık bir satın alma potansiyeline sahip. 2020’ye kadar tüm alışverişin %40’ına hükmetmeleri bekleniyor. Dahası da var, yapılan anketlere göre ebeveynlerin %93’ü, yaptıkları harcamalara Z kuşağındaki çocuklarının etki ettiğini söylüyor. Yani kısaca, 2019’da ve sonraki yıllarda ipler onların elinde olacak.

Aynı Dili Konuşmak Önemli

Onların ortak özelliği, yeni teknolojilere ve dijital mecraların dinamiklerine hakim olmak. Akıllı telefonlar hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Sosyal medyayı çok etkili kullanıyorlar, deyim yerindeyse orada yaşıyorlar. Yeni trendleri ve akımları ilk deneyimleyen ve yayılımını sağlayan da yine onlar. Mesela, onaylarını almadan fenomen olmak, dijitalde ses getiren kampanyalara imza atmak neredeyse imkansız. Hal böyle olunca kalplerine giden yolun doğrudan dijital mecralardan ve özellikle sosyal medyadan geçtiğini söylemek mümkün. Ama bu o kadar kolay değil. Sektörel deyimle, ‘’ lovemark olmak’’ isteyen markaların, onların dilinden yeni bir konuşma refleksi geliştirmesi gerekiyor.

Her Şeyin Farkındalar

Satın alma davranışlarına bakıldığında görülüyor ki, Z kuşağı bir ürünü satın almadan önce, X ve Y kuşağına göre %27 daha fazla ‘’çevrimiçi araştırma’’ yapıyor. Yani onları reklam klişeleriyle etkileyip satın almaya ikna etmek biraz zor. Ayrıca, YouTube başta olmak üzere, neredeyse tüm sosyal medya platformlarında, markalarla ilgili deneyimlerini paylaşıp kolaylıkla algı oluşturabilme yeteneğine sahipler.

Değişime ve Yeniliğe Açık Markalar Avantajlı

Yeni yılda Z kuşağının karşısına sıra dışı, cesur ve etkileyici işlerle çıkmayı planlayan markaların başarılı sonuçlar alabileceğini söylemek mümkün. Yenilikçi yaklaşımlar, klişelerden uzak söylemler, etkileşime açık dinamik iletişim, kolay ulaşılabilirlik gibi faktörler de belirleyici olacak. Elbette gençlerin gönlünde taht kuran, adeta kanaat önderleri olan fenomenleri de unutmamak lazım. Influencer marketing, yeni yılda da onlara ulaşmak için en etkili yollardan biri olacak.

 

Şinasi Furkan Avcı

Twitter: @snsfrknvc

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