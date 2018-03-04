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    Mark Zuckerberg Facebook hisselerini sattı!

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    Facebook'un kurucusu ve patronu 34 yaşındaki Mark Zuckerberg, 500 milyon dolarlık Facebook hissesini sattı. Genç iş adamının bunu yapmaktaki amacı ise eşiyle kurduğu yardım kuruluşuna bütçe sağlamak.

    Mark Zuckerberg, değeri 500 milyon dolar civarındaki hisselerin satışını, 2015 yılında eşi Priscilla Chan'le birlikte kurdukları yardım organizasyonu Chan Zuckerberg Initiative'e (CZI) ek bütçe yaratmak için gerçekleştirdi.

    Reuters'ın haberine göre, Zuckerberg şubat ayının sonunda değeri 125 milyon dolar eden 685 bin Facebook sattı. Böylece teknoloji milyarderinin bir ay içerisinde sattığı Facebook hisselerinin sayısı 2,7 milyona ulaştı.

    Zuckerberg'in bir ay içerisinde sattığı hisselerin toplam değerinin 482 milyon dolar olduğu belirtildi.

    CZI sözcüsü, Zuckerberg'in hisse satışının bilim, eğitim ve fırsat eşitliği alanında gerçekleştirecekleri çalışmaları fonlayacağını açıkladı.

    Mark Zuckerberg daha önce servetinin yüzde 99'unu CZI üzerinden yardım inisiyatiflerine harcayacağını açıklamıştı ki bu açıklamayı yaptığı esnada serveti 45 milyar doların biraz üzerindeydi.

    Etiketler: facebook , mark zuckerberg , hisse , sosyal medya
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