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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.06.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Manisa'da BİLSEM öğrencisinden buzdolabı tasarımı

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Manisa'da BİLSEM öğrencisinden buzdolabı tasarımı

Manisa'da düzenlenen 4. KodlaManisa Festivali'nde sergilenen ve özellikle kış mevsiminde sıfır maliyetle soğutma sağlayacağı belirtilen Çevreye Duyarlı Doğal Soğutma Sistemi (ÇEVDOS) ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Arda Derici, önceden eski evlerde kullanılan telli tahta dolaplardan esinlenerek bir soğutma sistemi tasarladı. 

Manisa Valiliği ve Vestel işbirliğiyle düzenlenen festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunulan ÇEVDOS, büyük ilgi gördü. 

Derici, yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı ve tasarruf sağlayan bir tasarım ortaya çıkarmak için yola çıktığını belirterek, "Araştırma yaptığımda evlerde kullanılan enerjinin yüzde 30'dan fazlasını buzdolabının kullandığını öğrendim. Bunun üzerine buzdolabına yoğunlaştım."  dedi. 

Danışman öğretmen Yakup Saban'ın da yönlendirmesiyle önceden evlerde kullanılan telli tahta dolaplardan yola çıkarak tasarımını tamamladığını dile getiren Derici, "Bizim evimiz artık doğal gazlı, kış aylarında evi hem ısıtmak hem de buzdolabını soğutmak için para harcıyoruz. Bunu düşünerek bu projeyi tasarladım. Dışarıda soğutulan sıvıyı, kanallar yardımıyla buzdolabı içinde gezdirerek, özellikle kış aylarında sıfır maliyetle soğutma sağlıyoruz." diye konuştu. 

Proje danışman öğretmeni Yakup Saban da ortalama bir buzdolabının aylık 25 lira civarında enerji tüketirken, ÇEVDOS adını verdikleri buzdolabının ayda yaklaşık 7 liralık enerji tükettiğini, bazı firmalarla görüşüp öğrencisinin geliştirdiği tasarımın normal boyutlardaki buzdolaplarına uygulanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti. 

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