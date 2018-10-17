Malatya'da elektrikli araç teknikerleri yetiştirilecek
İnönü Üniversitesi ile İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi arasında, üniversite bünyesinde elektrikli araç teknolojileri programı" açılması için iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ileri araç teknolojilerinde nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik düzenlenen protokolün imza töreni, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent'te yapıldı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, imza töreninde yaptığı konuşmada, çağın gereksinimlerini göz önüne alarak hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin üniversitenin bilimsel öncelikli alanlarından biri olarak belirlendiğini kaydetti.
Bu alanda çalışan akademisyen ve öğrencilerinin projelerine destek sağlandığını aktaran Kızılay, şöyle devam etti:
"Elektrikli toplu taşıma araçlarının yıllardır kullanıldığı Malatya ilimizde, elektrikli araçların işletilme ve servis hizmeti anlamında ciddi saha tecrübesi ve bilgi birikimi oluşmuştur. İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulunda açılacak ve yine Türkiye’de ilk olacak 'elektrikli araç teknolojileri' programı ile de ülkemizde şu an için bir ihtiyaç olan ve giderek artacak teknikerlerin yetkin bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır."
İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan ise 24 otomotiv yan sanayi firmasının yer aldığı İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi olarak elektrikli araçlara yönelik teknikerlere ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Teknikerlerden beklenen özellikleri üniversiteyle paylaştıklarını dile getiren Çolpan, şunları ifade etti:
"Eğitimin içeriğinin özel sektörle koordine hazırlanması konusunda üniversiteyle birlikte olacağımız gibi programın özel sektörle ilişkilerinde de koordinasyonu sağlamayı planlıyoruz. Öğretim üyeleri ve okuyacak öğrencilerle özel sektör bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı, mezuniyet sonrasında tekniker adaylarının uygun pozisyonlarda iş hayatına atılmalarına yönelik azami desteği vermeyi hedefliyoruz."
Konuşmaların arından protokol, Rektör Kızılay ve Çolpan tarafından imzalandı.
Protokolle İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulunda motorlu araçlar ve ulaşım teknolojileri bölümü altında, elektrikli araç teknolojileri programının açılması ve ülkenin ihtiyacı olan kalifiye elektrikli araç teknikerlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.
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