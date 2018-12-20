Makine verisini doğru okuyan şirketler kazanıyor
Günümüzde dijital dönüşüm kavramının bu denli yaygın olmasında verilerin daha fazla değerlendirilebilmesinin payı büyük. Bu verilerin gerçek zamanlı olarak işlenebilmesi, yalnızca teknolojik cihazlardan değil, makinelerden de verilerin toplanıp kullanılabilmesi kritik bir önem taşıyor.
Bu kapsamda log yönetimi ve veri değerlendirmede çözüm sunan Splunk, Türkiye’de Comparex ile kurumlarla buluşuyor. Comparex, veri yönetimi uzmanlığını bu çözümlerle genişletiyor. Splunk’un veri toplama ve log yönetimi üzerine olan yeteneği kurumların hedeflerine daha kolay ulaşabilmesine yardımcı oluyor. Makinelerden toplanan verileri kullanışlı yanıtlara dönüştüren şirket, yapay zeka destekli uygulamalarıyla sistemlerde yaşanabilecek, kullanıcıların doğrudan tespit etmekte zorlanabileceği anomalileri kolaylıkla tespit edebiliyor. Farklı ölçekteki kurumlar için özelleştirilebilen bir mimariyle gelen söz konusu ürünler, işletmelere, cihaz ve ekipmanlarıyla ilgili istedikleri yanıtları istedikleri anda alabilme yetkinliği kazandırıyor.
IT Operasyonları tarafında DevOps’tan etkinlik yönetimi, tahmini analiz, altyapı ve uygulama izlemeye; güvenlik tarafında güvenlik analizinden risk azaltma ve uyumluluğa kadar tüm kritik alanlara dokunan Splunk, aynı zamanda IOT, Uygulama Analitiği, İş Analitiğinde de yüksek performansla kullanabileceğiniz çözümlerin başında geliyor.
Süreçlerde yaşanabilecek aksaklıklar, dolandırıcılık girişimleri, müşteri deneyimi optimizasyonu makinelerden toplanan verilerle rahatlıkla tespit edilebiliyor. Bu makineler ister bir veri merkezindeki sunucu ister bir fabrikadaki üretim makineleri olsun platform, tüm aktivite ve davranışları kaydederek standart veri toplama ve sensör bazlı sistemlerden farklı çözüm sunuyor. Böylece işletmeler, operasyonel istihbarat ihtiyaçlarını kapsamlı bir çözümle karşılayabiliyor.
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