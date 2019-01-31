Mahremiyet skandallarına karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMahremiyet skandallarına karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı arttı
GeriTeknoloji Mahremiyet skandallarına karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
31.01.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Mahremiyet skandallarına karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahremiyet skandallarına karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı arttı

Bir dizi kişisel veri mahremiyeti skandalı ve zararlı içeriklere engel olma girişimlerine yöneltilen eleştirilere karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook'a ayda en az bir kere giren kişi sayısı yüzde 9 artarak 2,32 milyara yükseldi.

Karıştığı skandalların reklamverenleri uzak tutacağı kaygıları da boş çıktı ve geçen yıl şirketin yıllık reklam geliri yüzde 30 arttı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg "en büyük sosyal sorunlara odaklanmak için şirketin yönetilme biçimini köklü bir şekilde değiştirdiklerini" söylemişti.

Güçlü mali performans, sosyal medya devinin üyelerinin kişisel bilgilerini nasıl kullandığı konusunda devam eden kaygılara ve Cambridge Analytica veri paylaşımı skandalıyla, Facebook'un siyasi bir araç olarak kullanılması korkularına rağmen kaydedildi.

Şirketin hisse senetleri geçen Temmuz'dan bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetmiş ve Facebook yavaşlayan gelir büyümesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak şirketin kârlılık ve ciro oranlarının beklentileri geçmesiyle, hisse senetleri yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

Kullanıcı sayısındaki artış özellikle Hindistan, Endonezya ve Filipinler'de büyük olurken, ABD ve Kanada'da artış oranı sabitk kaldı.

Hargreaves Lansdown yatırım şirketi uzmanlarından George Salmon, Facebook'un yılın son üç ayındaki gelir artışının, 2012'de borsada işlem görmeye başlamasından bu yanaki en düşüğü olduğunu, ancak yine de rakamları "güven verici" bulduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?