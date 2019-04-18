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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Mağazacılıkta dijital dönüşüm başlıyor

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Mağazacılıkta dijital dönüşüm başlıyor

Yeni nesil akıllı güvenlik sistemleri, iş zekası çözümleriyle birlikte perakende mağazacılarına sadece satışa odaklanabilecekleri bir gelecek vadediyor. Bu sene 12 Nisan’da gerçekleşen IT Retail organizasyonu, sektöre perakende teknolojilerinin faydalarına yönelik yol gösterdi.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların IT yöneticileri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı amaçlayan “IT Retail” organizasyonu 12 Nisan Cuma günü gerçekleşti. IT profesyonellerini “Perakende Teknoloji Günleri” teması etrafında toplayan etkinliğin sponsoru olan Sensormatic, “Performans Dijital Dönüşümle Başlar” sloganıyla, güvenlik teknolojileri ve IT birimleri arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekti. Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce etkinlik kapsamında gerçekleşen oturumda, “Perakende Sektöründe Verimliliği ve Güvenliği Artıran Teknolojiler” isimli sunumuyla katılımcılara yenilikçi teknolojilerin perakende sektörü için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yıkıcı teknolojiler sayesinde, profesyonellerin iş yapma şekilleri günden güne değişiyor. Geleneksel analog sistemler, yerini hızla dijital sistemlere bırakıyor. IP’ye geçiş olarak da bilinen bu değişim, dijital dönüşüm trendini yakalayan firmalara büyük bir rekabet avantajı sunuyor. Yakın geçmişte koaksiyel kablolar, analog kameralar ve kapalı devre televizyon sistemleri üzerinden sağlanan güvenlik süreçleri, bugün nesnelerin interneti, yapay zeka ve yeni yazılım teknolojileriyle eskisinden çok daha güçlü hale geliyor. Bu durum, IT sektörünü de yakından ilgilendiriyor; yeni güvenlik ve iş zekası teknolojilerinden faydalanan IT departmanlarında verimlilik maksimum seviyeye ulaşıyor.

Güvenlik ve verimlilik bir araya geliyor

Gelişen teknoloji, günümüz profesyonellerinin işe bakış açısını değiştirmeye devam ediyor. Daha verimli çalışmak, olası problemler karşısında sağlam öngörülere sahip olmak ve akıllı sistemlerden elde edilen verileri ölçümleyip onlardan en iyi şekilde faydalanmak IT yöneticileri için büyük önem taşıyor. 

RFID ile stok problemleri sona eriyor

RFID çözümü, mağazalardaki hızlı ve doğru stok sayımı ihtiyacını bütünüyle karşılıyor. Sistem sayesinde ortalama 150 bin ürün, 1,5 saat gibi kısa bir süre içerisinde sayılabiliyor. Envanterin doğruluğunu da kontrol eden sistem ile mal kabulleri saniyeler içinde gerçekleşirken, POS entegrasyonu ile kasa süreçlerini hızlandırıyor, firmalara satış aşamasında destek oluyor.

Satışlar “Trafik Çözümleri” ile artıyor

Yapay zeka ile güçlendirilmiş akıllı kameralar mağazayı kaç kişinin ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerin en çok hangi reyonlara yapıldığını algılıyor. Mağazada öne çıkarılacak reyonlar ve kampanya ürünleri bu verilere göre belirlenebiliyor. Bununla birlikte yöneticiler de bu veriler sayesinde mağaza açma, kapatma, kira belirleme gibi stratejik konularda veriye dayalı kararlar alma imkanına erişiyor.

Gün ve saat bazlı yoğunluk analizi yapılabilen sistem sayesinde personel çalışma günleri ve saatleri hafta içi, hafta sonu ya da özel günler için ihtiyaca göre düzenlenebiliyor, personelin haftalık veya yıllık izinleri bu verilere göre planlanabiliyor. Böylece müşteri yoğunluğuna uygun personel sayısı belirlenerek satışa dönüş oranları artırılıyor, operasyonel verimlilik sağlanıyor.

Şirket, “Yönetilen Hizmetler” paketiyle perakende mağazacılara, tüm ziyaretlerin detaylı bir şekilde analiz edildiği düzenli raporlar sunuyor. Mağazanın ERP sistemiyle entegre de olabilen bu yapı, yöneticilere ekstra iş yükü oluşturmamak adına firma tarafından uzaktan kontrol ediliyor. Yerinde servis hizmeti ve aylık sabit ödemeler sayesinde sadece kendi işine odaklanan yöneticiler, kazandıkları ekstra zaman ile satış rakamlarını artıracak yeni formüllerin peşine düşüyor.

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