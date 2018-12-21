Mağaza önünde minik dostlar için mama
Turkcell soğuk kış gecelerinde sokak hayvanları için önemli bir adım attı. Yeni sosyal sorumluluk projesiyle şirket, Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 1500 Turkcell mağazasının kapılarını minik dostlara açıyor. Minik patiler, mağaza önündeki mama ve su kaplarında yemek ve su ihtiyaçlarını giderebiliyor.
Turkcell, yeni sosyal sorumluluk projesini, reklam filmiyle duyurdu. Sevimli dostların başrolde olduğu filmde, sevimli dostlar acilen şirkete gitmeleri gerektiğini söyleyerek koşturuyor. #birkalpmama etiketiyle yayınlanan film, Twitter’da yayınlandığı ilk gün dikkat çekmeyi başardı.
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