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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.07.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Mafia III yıllar sonra Türkçe dil desteğine kavuştu

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Mafia III yıllar sonra Türkçe dil desteğine kavuştu

TechnoGame, Mafia III’ün PC sürümünü tamamen Türkçe’ye çevirdi. Ana oyunun yanı sıra, Faster, Baby!, Stones Unturned ve Sign of the Times DLC’leri başta olmak üzere oyunun tüm DLC’leri artık Türkçe.

Take-Two’un etkili markalarından olup ancak çıkış yaptığı dönem birçok oyuncuyu büyük hayal kırıklığına uğratan Mafia III, bununla birlikte satışa sunulduğu 2016 senesinden bu yana açılamayan dosyaları ve uzun diyalogları yüzünden Türkçeleştirilememişti.

Birçok çeviri grubu, bu işe el atsa yarıda bırakıp iptal etmişti. Asıl oyunun sorunları üzerine, Türkçe yamasının bile çıkmaması Türk oyuncuları fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmıştı. TechnoGame ekibi ise, Mafia III’ün PC sürümünü tamamen Türkçe’ye çevirdi. Ana oyunun yanı sıra, Faster, Baby!, Stones Unturned ve Sign of the Times DLC’leri başta olmak üzere oyunun tüm DLC’lerini de Türkçeleştirdi.

Nurullah Aktaş'ın programcılığı, proje yöneticiliği ve çevirmenliği ile tamamlanan oyunda, Cem Güllü, Emirhan Demircigil, Kübra Derbazlar, Bilal Ön, Tolga Dernek, Furkan Kütük ve Tayfun Kumaş gibi isimler de çeviri desteği verdi.

Türkçe yama oyunun tüm Steam sürümleri ile uyumludur. DLC’lerini de bitirmek isteyenler için Deluxe Edition ile oynanması öneriliyor. Ayrıca Türkçe yama +18 yaş grubu için uygundur.

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