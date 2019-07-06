Mafia III yıllar sonra Türkçe dil desteğine kavuştu
TechnoGame, Mafia III’ün PC sürümünü tamamen Türkçe’ye çevirdi. Ana oyunun yanı sıra, Faster, Baby!, Stones Unturned ve Sign of the Times DLC’leri başta olmak üzere oyunun tüm DLC’leri artık Türkçe.
Take-Two’un etkili markalarından olup ancak çıkış yaptığı dönem birçok oyuncuyu büyük hayal kırıklığına uğratan Mafia III, bununla birlikte satışa sunulduğu 2016 senesinden bu yana açılamayan dosyaları ve uzun diyalogları yüzünden Türkçeleştirilememişti.
Birçok çeviri grubu, bu işe el atsa yarıda bırakıp iptal etmişti. Asıl oyunun sorunları üzerine, Türkçe yamasının bile çıkmaması Türk oyuncuları fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmıştı. TechnoGame ekibi ise, Mafia III’ün PC sürümünü tamamen Türkçe’ye çevirdi. Ana oyunun yanı sıra, Faster, Baby!, Stones Unturned ve Sign of the Times DLC’leri başta olmak üzere oyunun tüm DLC’lerini de Türkçeleştirdi.
Nurullah Aktaş'ın programcılığı, proje yöneticiliği ve çevirmenliği ile tamamlanan oyunda, Cem Güllü, Emirhan Demircigil, Kübra Derbazlar, Bilal Ön, Tolga Dernek, Furkan Kütük ve Tayfun Kumaş gibi isimler de çeviri desteği verdi.
Türkçe yama oyunun tüm Steam sürümleri ile uyumludur. DLC’lerini de bitirmek isteyenler için Deluxe Edition ile oynanması öneriliyor. Ayrıca Türkçe yama +18 yaş grubu için uygundur.
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