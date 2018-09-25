macOS Mojave yayınlandı! Yeni neler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
25.09.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

macOS Mojave yayınlandı! Yeni neler var?

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macOS Mojave yayınlandı! Yeni neler var?

Apple, uzun zamandır beklenen yeni macOS sürümünü kullanıma sundu. Ücretsiz olarak yapılabilecek olan güncellemeyle birlikte pek çok yenilik geldi.

Koyu Mod, karanlık bir oda veya uçak gibi loş ışıklı ortamlarda çalışırken içerikleri öne çıkaran ve gözlerin fazla yorulmamasını sağlayan koyu renk düzeniyle masaüstünüzde değişim yaratıyor. Koyu Mod; Mail, Mesajlar, Harita, Takvim ve Fotoğraflar gibi yerleşik Mac uygulamalarına harika bir şekilde entegre oluyor. Kullanıcılar Koyu Mod’u Sistem Tercihleri’nden etkinleştirebiliyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri de Koyu Mod’u kendi uygulamalarına entegre edebiliyor. 

Belge Grupları: Düzenli Bir Masaüstü  

Belge Grupları, dosyaları otomatik olarak görseller, sunumlar, PDF’ler ve metin belgeleri gibi dosya türlerine göre düzenli gruplar altında toplayarak karışık masaüstlerini hızla temizliyor. Kullanıcılar Belge Grupları’nı özelleştirerek tarih ve etiketler gibi diğer dosya özelliklerine göre sıralayabiliyorlar. Toplanan dosyalara, Belge Grubu’na tıklayıp genişlettikten sonra istenilen dosyayı açarak kolayca erişilebiliyor.  

Dinamik Masaüstü: Yepyeni Bir Mac Deneyimi  

macOS Mojave’deki masaüstü arka planı, ilk kez günün saatiyle ve kullanıcının dünya üzerinde bulunduğu yerle uyumlu bir dizi görüntü sunuyor. Mojave Çölü’nün dalgalı kum tepeciklerini yansıtan masaüstü; gün doğumundan sabaha, öğlene, gün batımına ve akşama kadar günün saatlerine göre farklı ışık geçişleriyle Mac kullanıcılarına yeni bir deneyim sunuyor.  

Finder: Her Zamankinden Fazlasını Yapın

macOS Mojave’deki Finder, kullanıcıların dosyalar arasında görsel olarak gezinmesini sağlayan yeni bir Galeri Görüntüsü özelliğine sahip. Önizleme Paneli ise dosyaların tüm üst verilerini göstererek medya varlıklarını yönetmeyi kolaylaştırıyor. Şimdi Finder’daki Önizleme Paneli’nde görünen Hızlı Eylemler, kullanıcıların PDF oluşturup bunları parolayla korumalarına, hatta özel Automator İşlemleri’ni çalıştırmalarına imkan veriyor. Bir dosyayı seçip klavyedeki boşluk çubuğuna basarak erişilen Göz At işlevi, şimdi kullanıcılara görselleri döndürüp kırpma, PDF’leri işaretleme, video ve ses kliplerini kısaltma olanağı sunuyor.  

Ekran Resimleri: Şimdi Çok Kolay

Ekran Resimleri işlevi, ekran resmi seçeneklerine hızlı erişim olanağı sunan kullanımı kolay ekran kontrolleri ve yeni video kayıt özellikleri sunuyor. Ekran Resmi işlevini çalıştırarak veya shift-command-5 tuşlarına basarak erişilebilen bu özellik, Mac ekranının fotoğrafını ve videosunu çekmek için zamanlayıcı belirleme ve hatta ekran resimlerinin kaydedileceği yeri seçme gibi seçenekleri de içeren bir dizi kontrol sağlıyor.  

Devamlılık Kamerası: Mac ile iPhone Arasında Kusursuz Entegrasyon  

Devamlılık Kamerası ile kullanıcılar yakınlarındaki bir nesneyi veya belgeyi iPhone’larıyla çekip veya tarayıp Mac bilgisayarlarında görünmesini sağlayabiliyor. iOS aygıtlarını kullanarak tarama veya çekim yapmak için, kullanıcıların Pages, Keynote, Numbers, Notlar, Mail ve desteklenen diğer uygulamalarda“Şuradan İçe Aktar” seçeneğini tercih etmeleri yeterli.  

Yeni Uygulamalar: News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev  

Mac’e ilk kez gelen News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi yakından tanıdığımız iOS uygulamalarıyla kullanıcılar masaüstlerinde eskisinden daha da fazlasını yapabilecek. News uygulaması, editörler tarafından derlenen ve her kullanıcı için kişiselleştirilen güvenilir haber ve bilgileri tek bir noktadan sunuyor. Borsa uygulaması, özel olarak derlenen piyasa haberlerinin yanı sıra hisse senetleri ve interaktif grafiklerle dolu kişisel bir takip listesi sunarak piyasayı kolayca izlemenizi sağlıyor. Ev uygulaması ile kullanıcılar HomeKit uyumlu aksesuarlarını kontrol ederek ışıkları açmaktan termostatı ayarlamaya veya bebek telsizini izlemeye kadar birçok şeyi yapabiliyor. Ve Sesli Notlar; kişisel notları, dersleri, toplantıları, görüşmeleri veya şarkı fikirlerini Mac’in yerleşik mikrofonuyla kaydedip ardından tümüne iCloud üzerinden iPhone, iPad veya Mac ile erişmeyi kolaylaştırıyor.  

Yeni Mac App Store: Daha Fazla Harika Mac Uygulamasını Keşfedin

Tamamen yeniden tasarlanan Mac App Store, şimdi Mac uygulamalarını bulmayı eskisinden de kolay hale getiren zengin editoryal içeriklere sahip. Yeni Keşfet sekmesinde Mac için yeni ve en popüler uygulamalar ön plana çıkarılırken Yarat, Çalış, Oyna ve Geliştir sekmeleri kullanıcıların belirli bir projeye veya amaca uygun uygulamalara ulaşmalarına yardımcı oluyor. Hikayeler, koleksiyonlar ve videolar, bu güçlü uygulamalar ve bunları kullanan yaratıcı insanlar hakkındaki ayrıntılı bilgi ve analizlerle mükemmel uygulamayı bulmanıza yardımcı oluyor. Mac App Store’da ayrıca, Omni Focus 3 gibi üretkenlik araçlarının yanı sıra Alto’s Adventure ve The Gardens Between gibi oyunların da aralarında olduğu birçok uygulama bulunuyor. 

Safari: İnternette Daha Güvenli Gezinin

Safari’deki gelişmiş Akıllı Takip Koruması özelliği, sosyal medyadaki “Beğen” veya “Paylaş” düğmelerinin ve yorum araçlarının kullanıcıları izinsiz takip etmesini önlemeye yardımcı oluyor. Safari ayrıca, veri şirketlerinin takip için kullanabileceği benzersiz bir “parmak izi” oluşturmasını önlemek amacıyla, kullanıcılar internette gezinirken sadeleştirilmiş sistem bilgileri sunuyor. Safari, kullanıcıların parolalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için şimdi, yeni online hesaplar oluşturulduğunda otomatik olarak güçlü parolalar belirliyor, bu parolaları otomatik olarak doldurup saklıyor ve kullanıcıların değiştirmesi için tekrar kullanılan parolaları işaretliyor.

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