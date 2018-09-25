macOS Mojave yayınlandı! Yeni neler var?

Koyu Mod, karanlık bir oda veya uçak gibi loş ışıklı ortamlarda çalışırken içerikleri öne çıkaran ve gözlerin fazla yorulmamasını sağlayan koyu renk düzeniyle masaüstünüzde değişim yaratıyor. Koyu Mod; Mail, Mesajlar, Harita, Takvim ve Fotoğraflar gibi yerleşik Mac uygulamalarına harika bir şekilde entegre oluyor. Kullanıcılar Koyu Mod’u Sistem Tercihleri’nden etkinleştirebiliyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri de Koyu Mod’u kendi uygulamalarına entegre edebiliyor.

Belge Grupları: Düzenli Bir Masaüstü

Belge Grupları, dosyaları otomatik olarak görseller, sunumlar, PDF’ler ve metin belgeleri gibi dosya türlerine göre düzenli gruplar altında toplayarak karışık masaüstlerini hızla temizliyor. Kullanıcılar Belge Grupları’nı özelleştirerek tarih ve etiketler gibi diğer dosya özelliklerine göre sıralayabiliyorlar. Toplanan dosyalara, Belge Grubu’na tıklayıp genişlettikten sonra istenilen dosyayı açarak kolayca erişilebiliyor.

Dinamik Masaüstü: Yepyeni Bir Mac Deneyimi

macOS Mojave’deki masaüstü arka planı, ilk kez günün saatiyle ve kullanıcının dünya üzerinde bulunduğu yerle uyumlu bir dizi görüntü sunuyor. Mojave Çölü’nün dalgalı kum tepeciklerini yansıtan masaüstü; gün doğumundan sabaha, öğlene, gün batımına ve akşama kadar günün saatlerine göre farklı ışık geçişleriyle Mac kullanıcılarına yeni bir deneyim sunuyor.

Finder: Her Zamankinden Fazlasını Yapın

macOS Mojave’deki Finder, kullanıcıların dosyalar arasında görsel olarak gezinmesini sağlayan yeni bir Galeri Görüntüsü özelliğine sahip. Önizleme Paneli ise dosyaların tüm üst verilerini göstererek medya varlıklarını yönetmeyi kolaylaştırıyor. Şimdi Finder’daki Önizleme Paneli’nde görünen Hızlı Eylemler, kullanıcıların PDF oluşturup bunları parolayla korumalarına, hatta özel Automator İşlemleri’ni çalıştırmalarına imkan veriyor. Bir dosyayı seçip klavyedeki boşluk çubuğuna basarak erişilen Göz At işlevi, şimdi kullanıcılara görselleri döndürüp kırpma, PDF’leri işaretleme, video ve ses kliplerini kısaltma olanağı sunuyor.

Ekran Resimleri: Şimdi Çok Kolay

Ekran Resimleri işlevi, ekran resmi seçeneklerine hızlı erişim olanağı sunan kullanımı kolay ekran kontrolleri ve yeni video kayıt özellikleri sunuyor. Ekran Resmi işlevini çalıştırarak veya shift-command-5 tuşlarına basarak erişilebilen bu özellik, Mac ekranının fotoğrafını ve videosunu çekmek için zamanlayıcı belirleme ve hatta ekran resimlerinin kaydedileceği yeri seçme gibi seçenekleri de içeren bir dizi kontrol sağlıyor.

Devamlılık Kamerası: Mac ile iPhone Arasında Kusursuz Entegrasyon

Devamlılık Kamerası ile kullanıcılar yakınlarındaki bir nesneyi veya belgeyi iPhone’larıyla çekip veya tarayıp Mac bilgisayarlarında görünmesini sağlayabiliyor. iOS aygıtlarını kullanarak tarama veya çekim yapmak için, kullanıcıların Pages, Keynote, Numbers, Notlar, Mail ve desteklenen diğer uygulamalarda“Şuradan İçe Aktar” seçeneğini tercih etmeleri yeterli.

Yeni Uygulamalar: News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev

Mac’e ilk kez gelen News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi yakından tanıdığımız iOS uygulamalarıyla kullanıcılar masaüstlerinde eskisinden daha da fazlasını yapabilecek. News uygulaması, editörler tarafından derlenen ve her kullanıcı için kişiselleştirilen güvenilir haber ve bilgileri tek bir noktadan sunuyor. Borsa uygulaması, özel olarak derlenen piyasa haberlerinin yanı sıra hisse senetleri ve interaktif grafiklerle dolu kişisel bir takip listesi sunarak piyasayı kolayca izlemenizi sağlıyor. Ev uygulaması ile kullanıcılar HomeKit uyumlu aksesuarlarını kontrol ederek ışıkları açmaktan termostatı ayarlamaya veya bebek telsizini izlemeye kadar birçok şeyi yapabiliyor. Ve Sesli Notlar; kişisel notları, dersleri, toplantıları, görüşmeleri veya şarkı fikirlerini Mac’in yerleşik mikrofonuyla kaydedip ardından tümüne iCloud üzerinden iPhone, iPad veya Mac ile erişmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni Mac App Store: Daha Fazla Harika Mac Uygulamasını Keşfedin

Tamamen yeniden tasarlanan Mac App Store, şimdi Mac uygulamalarını bulmayı eskisinden de kolay hale getiren zengin editoryal içeriklere sahip. Yeni Keşfet sekmesinde Mac için yeni ve en popüler uygulamalar ön plana çıkarılırken Yarat, Çalış, Oyna ve Geliştir sekmeleri kullanıcıların belirli bir projeye veya amaca uygun uygulamalara ulaşmalarına yardımcı oluyor. Hikayeler, koleksiyonlar ve videolar, bu güçlü uygulamalar ve bunları kullanan yaratıcı insanlar hakkındaki ayrıntılı bilgi ve analizlerle mükemmel uygulamayı bulmanıza yardımcı oluyor. Mac App Store’da ayrıca, Omni Focus 3 gibi üretkenlik araçlarının yanı sıra Alto’s Adventure ve The Gardens Between gibi oyunların da aralarında olduğu birçok uygulama bulunuyor.

Safari: İnternette Daha Güvenli Gezinin