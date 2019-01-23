macOS Mojave 10.14.3 güncellemesi yayında! İşte gelen yenilikler
Apple'ın geçen yıl tanıttığı ve MacBook cihazlarına sunduğu işletim sistemine dün akşam saatlerinde yeni bir güncelleme geldi. macOS Mojave 10.14.3 güncellemesi ile birlikte bakın neler değişecek?
Apple, Mojave 10.14.3 güncellemesini yayınlandı. Ancak yeni güncelleme ile birlikte önemli yenilikler beklemeyin; zira söz konusu güncelleme, daha çok işletim sisteminde tespit edilen bir dizi hatanın ortadan kaldırılması için kullanıcılara sunulmuş durumda. Apple Menü > Bu Mac Hakkında kısmından Yazılım Güncelleme bölümüne girerek yeni güncellemeyi hemen indirebilirsiniz.
Diğer yandan bu güncellemeyi alabilecek cihazların listesini de sizlerle paylaşalım:
2011 başı veya daha yeni MacBook Pro
2015 başı veya daha yeni MacBook
2011 ortası veya daha yeni MacBook Air
2011 başı veya daha yeni iMac
2017 sonu iMac Pro
2013 sonu Mac Pro
2011 ortası veya daha yeni Mac Mini
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