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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.05.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

macOS cihazlarda onarılamayan tehlikeye dikkat!

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macOS cihazlarda onarılamayan tehlikeye dikkat!

Apple'ın bilgisayarları için geliştirdiği işletim sistemi macOS'ta keşfedilen bir güvenlik açığı şaşkınlık yarattı. Uzun süredir onarılmadığı anlaşılan güvenlik açığı bakın tam olarak nasıl ortaya çıktı?

Macbook'unuzda veya herhangi bir Mac cihazınızda dışarıdan gelen dosyaları açıyorsanız bir kez daha düşünmenizde fayda var. Güvenlik uzmanı olan Filipo Cavallarin, keşfettiği açığı en ince ayrıntısına kadar açıklarken, zararlı kodun güvenlik açığından nasıl geçtiğini de anlattı. Buna göre açığın kullanılabilmesi için zararlı kod içeren bir .ZIP dosyasını açmanız gerekiyor. Teoride bu işlem, hacker'ların diledikleri kodu çalıştırmalarına izin veriyor. Sorun ise macOS'un ağ paylaşımlarını yönetmesiyle ve bu bağlantıları güvenli saymasıyla ilgili. Sistem, .ZIP dosyasını güvenli gibi düşünerek açmaya ikna edilebiliyor.

Güvenlik açığı bu haliyle büyük bir tehlike oluşturmuyor gibi görünüyor, çünkü .ZIP dosyasını kullanıcının açması gerekiyor. Yine de Gatekeeper'ın getirdiği güvenlik önlemlerinin aşılması endişe verici. Bu durum, hangi işletim sistemini kullandığımıza bakmaksızın, gelen tüm dosyalara şüpheyle bakmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Cavallarin, sorun hakkında Apple'ı 90 gün önce bilgilendirdiğini ve kendisine sorunun giderileceğine dair bilgi verildiğini söylüyor. Ancak sorun, macOS 10.14.5'te hala bulunuyor. Cavallarin, 90 günlük bildirim süresinden Apple'ın haberdar olduğunu düşünerek bu bilgiyi herkese açık olarak paylaştığını söylüyor.

Apple'dan ise konuyla ilgili gelen bir açıklama henüz yok.

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