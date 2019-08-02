macOS Catalina yüklü MacBook'larda yüzlerce uygulama çalışmayacak
MacBook sahiplerinin dört gözle beklediği macOS Catalina sürümünün, cihazlara yüklenmesiyle birlikte yüzlerce uygulamayı çalıştıramayacağı ortaya çıktı. Yeni macOS sürümünde bazı uygulamalar artık desteklenmeyecek.
Apple'ın WWDC 2019 etkinliği kapsamında dünyaya duyurduğu Macbook'ların yeni işletim sistemi Catalina için geri sayım sürerken, yeni sürümün yayınlanmasından önce kullanıcıları üzecek bir gelişme yaşandı. macOS Catalina'nın 235 uygulamayla uyumlu olmadığı ortaya çıktı.
Catalina'nın beta sürümünü çalıştıran üçüncü taraf bir yazılım geliştiricisi, desteğin kesildiği uygulamaların yer aldığı listeyi keşfetti. Geliştirici betalar, yazılım tasarımcılarının uygulamalarının başlatılmadan önce bir işletim sistemi güncellemesiyle çalışıp çalışmayacağını belirlemelerine yardımcı oluyor.
macOS Catalina'nın desteklemediği uygulamaların listesi, iOS geliştiricisi ve Apple blog yazarı Steve Moser tarafından "The Tape Drive" adlı web sitesinde yayınlandı.
İşte macOS Catalina yüklü MacBook'larda artık desteklenmeyen uygulamaların bazıları:
Transmit 4.1.7
1Password 2.12.2
iStats Menu 2.9
Box Sync 4.0
QuickBooks 2015
SugarSync 1.0
Default Folder X 4.3.10
VMWare Fusion 3.1.4
Creative Cloud 1.1.0.592
Parallels 2.5
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