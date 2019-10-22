macOS Catalina 10.15 güncellemesi yayınlandı
Apple'ın bu yıl kullanıcılarına sunduğu yeni masaüstü işletim sistemi macOS Catalina için yeni bir güncelleme kullanıcılara sunuldu. macOS Catalina 10.15 sürümünü yükleyenler bakın hangi değişikliklerle karşılaşacak?
macOS Catalina 10.15 güncellemesi sessiz sedasız kullanıcılara sunuldu. Yeni sürüm, daha çok işletim sisteminde bulunan bir dizi hatayı düzeltirken, performans iyileştirmeleri ile de kullanıcılar cihazlarını daha verimli bir şekilde kullanabilecek. Güncelleme ile yapılan değişiklikler ise şöyle:
-macOS Catalina’nın düşük disk alanı olan Mac’lerde kurulum güvenilirliğini artırır.
-Kurulum asistanının bazı kurulumlar sırasında tamamlanmasını önleyen bir sorunu giderir.
-Çoklu iCloud hesabı eklendiğinde iCloud Şartlar ve Koşulları'nı kabul etmeyi önleyen bir sorunu çözer.
-Çevrimiçi Apple Arcade oyunlarını oynarken Game Center verilerini kaydetme güvenilirliğini artırır.
Güncellemeyi bugünden itibaren cihazınıza indirebilirsiniz.
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