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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.12.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

MacBook şarj adaptörü cebe girdi

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MacBook şarj adaptörü cebe girdi

Blu-ray diskleri okuyan lazerlerde kullanılan galyum nitrat, akıllı cihaz şarj teknolojilerinde silikon nedeniyle yaşanan darboğazı ortadan kaldırıyor. Galyum nitrat materyalini şarj teknolojilerinde kullanan teknoloji üreticisi Anker, yeni Atom serisiyle çok daha küçük boyutlarda cihazlarla dizüstü bilgisayarları şarj edebiliyor.

Mobil cihazların şarj teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan silikon, hızla gelişen akıllı teknolojilerin yüksek enerji ihtiyacına etkin ve hızlı yanıt vermekte zorlanıyor. Pil ömrünün azalması, kolay hasar gören kablolar ve düşük şarj hızları, kullanıcıları gerçek mobil deneyimi yaşamaktan alıkoyuyor. Bilim insanlarının bu soruna getirdiği çözüm ise, bugüne kadar Blu-ray disklerini okuyan lazerlerde ve LED ekranlarda kullanılan galyum nitrat (GaN) bileşeni oldu.

Bugünkü şarj teknolojilerinde kullanılan silikona kıyasla çok daha yüksek bir enerji bant aralığına sahip olan galyum nitrat, böylelikle çok daha yüksek gerilimi taşıyıp, elektrik akımının çok daha hızlı ve verimli geçişine olanak tanıyor. Bu özellikleri sayesinde silikona kıyasla enerji verimliliği sağlayan GaN, aktarılan enerji kaybını da yüzde 25'e kadar azaltıyor.

Galyum nitrat materyalinin enerjiyi çok daha etkin kullanması sayesinde, standart şarj ünitelerinden çok daha küçük hacimlerde, daha yüksek enerji çıkışı sağlamak mümkün oluyor. Bu yüksek verimli materyali şarj teknolojilerine uyarlayan ilk üretici Anker oldu. Yakın dönemde New York'ta düzenlediği bir etkinlikte yeni Atom serisi şarj aygıtlarını tanıtan Anker, Power Delivery protokolüyle geliştirilen bu seride galyum nitrat bileşeninden faydalanıyor.

Yeni nesil materyaller sayesinde küçük boyutlarına rağmen USB-C portu üzerinden dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonları şarj edebilen Atom serisi, üç farklı boyuttaki model ile farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. Dünyanın en küçük boyutlu USB-C şarj aygıtları arasında yer alan Atom PD1, 60 gram ağırlığına karşın 27W güç çıkışıyla akıllı telefon, tablet, Nintendo Switch ve MacBook gibi yüksek enerji ihtiyacına sahip elektronik aygıtları tam verimlilikle şarj edebiliyor.

Anker'in 60 Watt çıkışlı Atom PD2 modelinde iki USB-C portu bulunurken, 100W gücünde Atom PD4'ün üzerinde ise iki adet USB-C çıkışın yanı sıra, iki adet USB-A bağlantısı yer alıyor.

Anker Atom serisi şarj cihazları, Şubat 2019’da Türkiye’de Hepsiburada başta olmak üzere çevrimiçi ve perakende mağazalarda tüketicilerle buluşacak.

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