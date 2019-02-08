Macbook Pro'ların hoparlörlerini patlatan hataya dikkat!
Adobe Premiere Pro CC kullanıcılarının başı bir süredir hoparlörleriyle dertte. Eğer Adobe Premiere Pro CC yazılımını Macbook Pro'nuzda kullanıyorsanız hoparlörlerinizi patlatmanız işten bile değil!
Macbook Pro kullanıcıları, son günlerde bir yazılımın neden olduğu hata nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Bazı yazılım hataları nedeniyle sistem çökmelerine ya da bilgisayarların kullanılamaz hale gelmesine alışkınız; ancak bir yazılım hatasının hoparlörleri patlatabildiği bugüne dek pek duyulmuş bir şey değil!
Adobe Premiere Pro CC forum sayfalarında artan şikayetlere bakıldığında Macbook Pro kullanıcılarının hoparlörlerinin teknik bir sorundan dolayı patladığı görülüyor. Bu sorunu yaşayanlardan biri, forumda şu sözleri kaydediyor: "Bir proje üzerinde çalışıyordum ve ses seviyesi yarıdaydı. Birdenbire gürültülü bir ses hatası oluştu ve duraklatmam mümkün değildi. Sonrasına hoparlörlerin patladığını anladım".
Ancak tek şikayet bu değil; her gün artan bu yönde şikayetler sorunun oldukça ciddi bir boyutta olduğunu gösteriyor. Adobe tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise kullanıcıların mikrofonlarını yazılımı kullandıkları sırada devre dışı bırakmaları isteniyor.
Şirketin bozulan Macbook Pro'larla ilgili nasıl bir adım atacağı, tamir masraflarını karşılayıp karşılamayacağı merak konusu.
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