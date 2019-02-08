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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Macbook Pro'ların hoparlörlerini patlatan hataya dikkat!

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Macbook Pro'ların hoparlörlerini patlatan hataya dikkat!

Adobe Premiere Pro CC kullanıcılarının başı bir süredir hoparlörleriyle dertte. Eğer Adobe Premiere Pro CC yazılımını Macbook Pro'nuzda kullanıyorsanız hoparlörlerinizi patlatmanız işten bile değil!

Macbook Pro kullanıcıları, son günlerde bir yazılımın neden olduğu hata nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Bazı yazılım hataları nedeniyle sistem çökmelerine ya da bilgisayarların kullanılamaz hale gelmesine alışkınız; ancak bir yazılım hatasının hoparlörleri patlatabildiği bugüne dek pek duyulmuş bir şey değil! 

Adobe Premiere Pro CC forum sayfalarında artan şikayetlere bakıldığında Macbook Pro kullanıcılarının hoparlörlerinin teknik bir sorundan dolayı patladığı görülüyor. Bu sorunu yaşayanlardan biri, forumda şu sözleri kaydediyor: "Bir proje üzerinde çalışıyordum ve ses seviyesi yarıdaydı. Birdenbire gürültülü bir ses hatası oluştu ve duraklatmam mümkün değildi. Sonrasına hoparlörlerin patladığını anladım".

Macbook Proların hoparlörlerini patlatan hataya dikkat


Ancak tek şikayet bu değil; her gün artan bu yönde şikayetler sorunun oldukça ciddi bir boyutta olduğunu gösteriyor. Adobe tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise kullanıcıların mikrofonlarını yazılımı kullandıkları sırada devre dışı bırakmaları isteniyor. 

Şirketin bozulan Macbook Pro'larla ilgili nasıl bir adım atacağı, tamir masraflarını karşılayıp karşılamayacağı merak konusu.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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