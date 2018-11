MacBook kullanıcılarına Shadow of the Tomb Raider müjdesi

Shadow of the Tomb Raider, 2019 yılında macOS işletim sisteminde yerini alırken, oyun şimdiye kadarki bütün ek paketlerini içeren "20 Year Celebration" sürümü ile gelecek. Feral Interactive Rise of the Tomb Raider oyununun ise şubat ayında macOS işletim sistemi için yayınlanacağını belirtti.







Genellikle mezar mezar dolaşıp dünyayı veya bir şeyleri kurtardığımız, kurtarmaya çalıştığımız bir seri olan Tomb Raider'da daha önceden oyunun hikayesi 1-2 kere tekrar başlatıldı. Şimdi ise Shadow of the Tomb Raider’ın ana karakteri olan yeni Lara Croft ile karşı karşıyayız. Shadow of the Tomb Raider içerisinde de, Lara Croft’un onu Tomb Raider yapan özelliklere nasıl kavuştuğu hikayesinin bir parçasını görüyoruz.