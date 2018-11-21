MacBook kullanıcılarına Shadow of the Tomb Raider müjdesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
21.11.2018 - 08:36, Son Güncelleme:

MacBook kullanıcılarına Shadow of the Tomb Raider müjdesi

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MacBook kullanıcılarına Shadow of the Tomb Raider müjdesi

Feral Interactive, Tomb Raider serisinin üçüncü oyunu olan Shadow of the Tomb Raider'ın 2019 yılında macOS ve Linux işletim sistemine geleceğini açıkladı.

Shadow of the Tomb Raider, 2019 yılında macOS işletim sisteminde yerini alırken, oyun şimdiye kadarki bütün ek paketlerini içeren "20 Year Celebration" sürümü ile gelecek. Feral Interactive Rise of the Tomb Raider oyununun ise şubat ayında macOS işletim sistemi için yayınlanacağını belirtti.

MacBook kullanıcılarına Shadow of the Tomb Raider müjdesi


Genellikle mezar mezar dolaşıp dünyayı veya bir şeyleri kurtardığımız, kurtarmaya çalıştığımız bir seri olan Tomb Raider'da daha önceden oyunun hikayesi 1-2 kere tekrar başlatıldı. Şimdi ise Shadow of the Tomb Raider’ın ana karakteri olan yeni Lara Croft ile karşı karşıyayız. Shadow of the Tomb Raider içerisinde de, Lara Croft’un onu Tomb Raider yapan özelliklere nasıl kavuştuğu hikayesinin bir parçasını görüyoruz.

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