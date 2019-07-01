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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.07.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

MacBook Air modellerinde anakart arızası çıktı

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MacBook Air modellerinde anakart arızası çıktı

Apple'ın 2018 model MacBook Air modellerinde anakart arızasının bulunduğu ortaya çıktı. Apple tarafından da doğrulanan arıza dolayısıyla değişim ücretsiz yapılacak.

2018 modem MacBook Air modellerinde yaşanan anakart arızası Apple tarafından doğrulandı. Bazı kullanıcıların başına gelen problemin farkında olan Apple, bu MacBook Air modelleri için ücretsiz değişim yapacağını duyurdu. Durumdan etkilenmiş olan kullanıcılara Apple kendi e-posta gönderecek ve değişimin ücretsiz yapılacağını haber verecek. Diğer yandan bu e-posta gelmese de siz doğrudan Apple'a başvurabilirsiniz.

Arızanın neden kaynaklandığı belirtilmezken, ücretsiz değişimin yapılabilmesi satın alma tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerli olacak. Yani üç yıl sonra bu tip bir arıza yaşamanız durumunda Apple size ücretsiz değişim yapmayacak ve ücretinin ödenmesi gerekecek.

Bu tip bir arızayla karşılaşmanız durumunda Apple ekibine ulaşmanın en kolay yolu Apple Destek sayfasına girmek ve ardından servis talebinde bulunmak. Apple'ın ilgili internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

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