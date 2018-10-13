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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
13.10.2018 - 07:20, Son Güncelleme:

Mac satışları iyi gitmiyor, rakiplerinin gerisine düştü!

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Mac satışları iyi gitmiyor, rakiplerinin gerisine düştü!

Apple kullanıcıları yeni Mac'lere rağbet göstermedi. Apple Mac satışları çok geriye düştü.

Ünlü araştırma ve analiz şirketi Gartner tarafından paylaşılan ön tahminlere göre Apple, eylül ayında sona eren 2018 yılının 3'üncü çeyreği kapsamında Mac bilgisayarlarını beklendiği ölçüde satamadı. Genel grafik performansı, Amerikalı şirketin yıllık yüzde 8.5 oranında performans kaybını gösterirken, Cupertino merkezli teknoloji devi, dünyanın en iyi PC satıcıları arasında ancak dördüncü sırada yer aldı.

Apple, üçüncü çeyrekte yeni ürünlerde yaşanan düşüş sebebiyle negatif büyüme sergileyen ili şirketten biriydi. Şirket, temmuz ayında yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Pro modellerini piyasaya sürmüştü.

Lenovo ve HP tarafında ise zirve yarışı sürüyor. Lenovo, 3'üncü çeyrek pazar payı ile yüzde23.6 oranıyla liderliği korurken, geçtiğimiz yıla göre ise büyüme gösteriyor. Onu takip eden HP de aynı şekilde. HP'nin şu anki pazar payı yüzde 21.8. Şirketin, geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise yüzde 20.5'lik bir pazar payı vardı.

Bu rakamlara göre Lenovo yüzde 10.7, HP ise yüzde 6.2 pozitif büyüme yakalarken, onları üçüncü sırada Dell takip ediyor. Dell'in 3'üncü çeyrek sonuçlarına göre şu anki pazar payı yüzde 16. Geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde yüzde 15.2'lik pazar payı bulunan şirket, yüzde 5.3'lük büyüme yakalamış durumda.

Dördüncü sırada yer alan Apple ise, geçtiğimiz sene yüzde 8'lik pazar payına sahipken, bu yıl bunu yüzde 7.3'e kadar gerilemeiş durumda. Bunun da oransal karşılığı yüzde 8.5 negatif büyüme.

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