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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.12.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Mac Pro için SSD almak isteyenlerin cepleri fena yanacak

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Mac Pro için SSD almak isteyenlerin cepleri fena yanacak

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı yeni Mac Pro'su, en güçlü donanım özellikleriyle donatıldığında bir ev parasına ulaşıyor. Peki bu cihaza sadece SSD takviyesi yapmak isteyen bir kullanıcı ne kadar ödemek durumunda?

Apple'ın yeni Mac Pro'su sadece donanım gücüyle değil, kullanıcıya olan maliyetiyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Temel modeli baz alındığında 5999 dolara satılan cihaz, Türkiye'de ise 42 bin 999 TL'den alıcısına ulaşıyor. Özellikleri en tepe noktasına yükseltmek istediğinizde ise toplamda 472 bin TL'yi bulan bir faturayla karşılaşıyorsunuz. Yeni Mac Pro, kullanıcılarına pek çok açıdan donanımlarını yenileme şansı sunuyor. Aslında siz temel bir iskelet satın alıyorsunuz ve ihtiyacınız oranında bu iskeleti donatıyorsunuz ve kendi sisteminizi oluşturuyorsunuz.

Ancak bu yükseltme işlemi de pek ucuz sayılmaz. Örneğin yeni Mac Pro, satışa çıktığı ilk gün 4 TB'lık SSD sınırıyla gelmişti. Ancak sonrasında bu sınır 8 TB'a çıkarıldı. Kullanıcılar ise 8 TB SSD'yi sistemlerine dahil etmek istediklerinde 2399 dolar, Türkiye'de ise 20 bin TL'yi aşkın bir ücret ödemek durumunda kalıyor. 

Kullanıcılar ödeyecekleri bu ücretle 16 inç ekran büyüklüğündeki yeni MacBook Pro'yu satın alabiliyor. 

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