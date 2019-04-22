Mac bilgisayarlarda veri kaybı yaşandığında ne yapmalı?

Apple’ın kendi özel işletim sistemine sahip, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve birçok özelliği ile öne çıkan bilgisayarları birçok bireysel kullanıcı ve işletme tarafından tercih ediliyor. Özel yazılım korumaları olan Apple bilgisayarların yine de yangın, sıvı teması, fiziksel hasarlar, elektrik kesintileri ve siber saldırılar söz konusu olduğunda talihsiz bir şekilde veri kaybı yaşayabildiğini dile getiren Günal, Mac bilgisayar kullanıcılarının hangi durumlarda veri kaybına uğrayabileceklerini belirterek veri kaybı durumunda ne yapmaları gerektiğini sıralıyor.

Siber Saldırılar En Önemli Aktör

Apple bilgisayarlar, ne kadar güvenli olsalar da farklı dış faktörler karşısında veri kayıplarına kurban gidebiliyor. Bu dış faktörlerin başında kötü amaçlı ve casus yazılımların olduğunu belirten Günal, kötü amaçlı yazılımların bilgisayarlara bulaşarak verilere erişimi engellediğini, bu sebeple kullanıcıların öncelikle tanımadıkları e-postalardaki bağlantılara ya da güvenli olmayan bağlantılardaki içeriklere tıklamamaları, kaynağını bilmedikleri dosyaları da indirmemeleri konusunda uyarıyor. Veri kaybının yaşanmasında etkili olan bir diğer dış faktörün ise donanım ve yazılımlarda meydana gelen hasarlar olduğunu kullanıcılara hatırlatan Günal, elektrik kesintilerinde donanımların kısa devre yaparak bilgisayara ve doğal olarak da verilere zarar verdiğini belirtiyor.

Apple Kullanıcıları Bunları Yapmamalı!

1. Hasarlı olduğunu açık olarak gördüğünüz Mac bilgisayarlarınızı çalıştırmayı kesinlikle denemeyin.

2. Kullanıcıların yanlış müdahaleleri nedeniyle pek çok veri kurtarma operasyonu daha zor hale geliyor. Verilerinizin tamamen kaybolmasını önlemek adına zarar gören hiçbir bilgisayarın içini açıp parçalara ayırmayın ya da temizlemeye çalışmayın.

3. Yağmur gibi nedenlerle sıvı temasına maruz kalan cihazları açıp kurutmaya çalışmayın. Saç kurutma makinesi gibi cihazların maruz bıraktığı sıcak, diskleri aşındırarak hasarı artırır. Diski nemli haliyle bırakıp profesyonel ellere teslim etmek ise veri kurtarma şansını artıracaktır.

4. Fiziksel hasar görmüş bir Mac bilgisayarındaki verileri veri kurtarma yazılımı aracılığıyla kurtarmayı denemeyin. Bu tür yazılımlar, sadece tamamen çalışan ve böyle bir hasara sahip olmayan disklerde işe yarar.

5. Zarar ne kadar ciddi gözükürse gözüksün, verilerinizin kurtarılamayacağına emin olup verinizden vazgeçmeyin.