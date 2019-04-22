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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.04.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Mac bilgisayarlarda veri kaybı yaşandığında ne yapmalı?

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Mac bilgisayarlarda veri kaybı yaşandığında ne yapmalı?

İşletmeler ya da bireysel kullanıcılar tasarımı ve özellikleri nedeniyle Apple bilgisayarları tercih edebiliyor. Her bilgisayarda olduğu gibi Apple bilgisayarlarda da olası veri kayıplarının yaşanabileceğini hatırlatan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, Mac kullanıcılarına veri kayıplarına karşı önerilerde bulunuyor.

Apple’ın kendi özel işletim sistemine sahip, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve birçok özelliği ile öne çıkan bilgisayarları birçok bireysel kullanıcı ve işletme tarafından tercih ediliyor. Özel yazılım korumaları olan Apple bilgisayarların yine de yangın, sıvı teması, fiziksel hasarlar, elektrik kesintileri ve siber saldırılar söz konusu olduğunda talihsiz bir şekilde veri kaybı yaşayabildiğini dile getiren Günal, Mac bilgisayar kullanıcılarının hangi durumlarda veri kaybına uğrayabileceklerini belirterek veri kaybı durumunda ne yapmaları gerektiğini sıralıyor. 

Siber Saldırılar En Önemli Aktör

Apple bilgisayarlar, ne kadar güvenli olsalar da farklı dış faktörler karşısında veri kayıplarına kurban gidebiliyor. Bu dış faktörlerin başında kötü amaçlı ve casus yazılımların olduğunu belirten Günal, kötü amaçlı yazılımların bilgisayarlara bulaşarak verilere erişimi engellediğini, bu sebeple kullanıcıların öncelikle tanımadıkları e-postalardaki bağlantılara ya da güvenli olmayan bağlantılardaki içeriklere tıklamamaları, kaynağını bilmedikleri dosyaları da indirmemeleri konusunda uyarıyor. Veri kaybının yaşanmasında etkili olan bir diğer dış faktörün ise donanım ve yazılımlarda meydana gelen hasarlar olduğunu kullanıcılara hatırlatan Günal, elektrik kesintilerinde donanımların kısa devre yaparak bilgisayara ve doğal olarak da verilere zarar verdiğini belirtiyor.

Apple Kullanıcıları Bunları Yapmamalı! 

1. Hasarlı olduğunu açık olarak gördüğünüz Mac bilgisayarlarınızı çalıştırmayı kesinlikle denemeyin. 

2. Kullanıcıların yanlış müdahaleleri nedeniyle pek çok veri kurtarma operasyonu daha zor hale geliyor. Verilerinizin tamamen kaybolmasını önlemek adına zarar gören hiçbir bilgisayarın içini açıp parçalara ayırmayın ya da temizlemeye çalışmayın. 

3. Yağmur gibi nedenlerle sıvı temasına maruz kalan cihazları açıp kurutmaya çalışmayın. Saç kurutma makinesi gibi cihazların maruz bıraktığı sıcak, diskleri aşındırarak hasarı artırır. Diski nemli haliyle bırakıp profesyonel ellere teslim etmek ise veri kurtarma şansını artıracaktır. 

4. Fiziksel hasar görmüş bir Mac bilgisayarındaki verileri veri kurtarma yazılımı aracılığıyla kurtarmayı denemeyin. Bu tür yazılımlar, sadece tamamen çalışan ve böyle bir hasara sahip olmayan disklerde işe yarar. 

5. Zarar ne kadar ciddi gözükürse gözüksün, verilerinizin kurtarılamayacağına emin olup verinizden vazgeçmeyin.

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