Maç biletine "kredi", Akbil'e alternatif "mobil uygulama" geliyor

Toplu taşıma araçlarında Akbil'e alternatif "mobil uygulama" geliştiren banka, söz konusu uygulamayı bir ay içinde kullanıma sunmayı planlıyor.

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PassoLig uygulaması başta olmak üzere, yapılan çalışmalar ve 2018 yılında hayata geçirecekleri ürün ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Dijital dünyanın kendileri için çok kritik olduğunu bildiren Sümer, bir uygulama üzerinden bütün sistemin yürütüldüğünü anlattı.

Bu kapsamda Passo Mobil uygulaması üzerinden bütün PassoLig sistemini yürüttüklerini bildiren Sümer, stada girmekten bilet almaya kadar birçok işlemin uygulama üzerinden yapılabildiğini anımsattı.

Sümer, Passo Mobil uygulamasına yeni ürünler eklemeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Mesela, sezonluk ya da tek maçlık bilet alacaksınız ama o an paranız yok, oradan vadeli alabileceksiniz. Bir anlamda Passo Mobil içinde kredilendirme bacakları da olmaya başlayacak. Kredilendirerek bilet almak, para transferi gibi birçok yenilik şu an çalışmalarımızın içinde. İhtiyaç duyulan her şeye yanıt vermek için çalışıyoruz. Şu an aşağı yukarı 9 aylık sürede 1,2 milyon kişi Passo Mobil'i indirdi, bunların yüzde 70-75'i aktif kullanıyor."

"2018 yılında 2 yeni uygulamayı hayata geçireceğiz"

Serdar Sümer, 2018 yılı içinde Aktif Bank olarak 2 aplikasyonu daha kullanıma sunacaklarının bilgisini paylaştı. Bunlardan birinin bir ay içinde çıkacağını söyleyen Sümer, şu bilgileri verdi:

"Bu bir ulaşım aplikasyonu. Bu aplikasyon tüketicinin, otobüse nerede ne zaman bineceği, nasıl gideceği, daha da önemlisi otobüsün ödemesini yapma ihtiyacını çözecek. Şu an İstanbul Kart var mesela, kartınızda para yok, ne yapıyor tüketici, bir yerden doldurmaya çalışıyor. Bu uygulama ile sistem böyle olmayacak, telefonunuzu okutup otobüse bineceksiniz, telefonunuzdaki kart hiç bitmeyecek. İkinci aplikasyonumuz de fatura ihtiyacına yönelik olacak. Onu da 2018 yılının sonuna doğru hayata geçireceğiz. İki aplikasyon da herkese açık olacak."