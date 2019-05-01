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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Teknoloji
01.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Lyft ve Uber'den büyük karar! Sürücü alımı durduruldu

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Lyft ve Uber'den büyük karar! Sürücü alımı durduruldu

Popüler mobil ulaşım uygulamalarından Uber ve Lyft, New York'ta sürücü alımını durdurdu.

Özellikle ABD'de oldukça fazla kullanıcıya sahip olan Uber ve Lyft sürücü alımını durdurdu. New York'ta uygulanan karar Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) tarafından yapılan düzenlemeler sebebiyle alındı. 

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında TLC tarafından alınan karar sonucunda gereğinden fazla sürücü bulunduran taşımacılık şirketleri cezalandırılıyor. Yürürlüğe giren düzenlemede Lyft ve Uber sürücüleri bir saatte en az 17,22 dolar kazanmak zorunda. 

Bu geliri elde edemeyen sürücülerin ise bağlı olduğu mobil ulaşım uygulamasına ceza ödemesi gerekiyor. Tüm bu yapılan düzenlemeler sonucunda Uber ve Lyft sürücü sayısını azaltma kararı aldı. İki dev şirket geçtiğimiz aylarda Taksi ve Limuzin Komisyonu'na (TLC) dava açmıştı

TLC kararlarının şehirlerde ve eyaletlerde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz belirlenmiş değil.

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