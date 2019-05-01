Lyft ve Uber'den büyük karar! Sürücü alımı durduruldu
Popüler mobil ulaşım uygulamalarından Uber ve Lyft, New York'ta sürücü alımını durdurdu.
Özellikle ABD'de oldukça fazla kullanıcıya sahip olan Uber ve Lyft sürücü alımını durdurdu. New York'ta uygulanan karar Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) tarafından yapılan düzenlemeler sebebiyle alındı.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında TLC tarafından alınan karar sonucunda gereğinden fazla sürücü bulunduran taşımacılık şirketleri cezalandırılıyor. Yürürlüğe giren düzenlemede Lyft ve Uber sürücüleri bir saatte en az 17,22 dolar kazanmak zorunda.
Bu geliri elde edemeyen sürücülerin ise bağlı olduğu mobil ulaşım uygulamasına ceza ödemesi gerekiyor. Tüm bu yapılan düzenlemeler sonucunda Uber ve Lyft sürücü sayısını azaltma kararı aldı. İki dev şirket geçtiğimiz aylarda Taksi ve Limuzin Komisyonu'na (TLC) dava açmıştı
TLC kararlarının şehirlerde ve eyaletlerde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz belirlenmiş değil.
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