Lösemili Çocuklar Haftası’nda Zeka Gücü ve LÖSEV’den özel bir işbirliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLösemili Çocuklar Haftası’nda Zeka Gücü ve LÖSEV’den özel bir işbirliği
GeriTeknoloji Lösemili Çocuklar Haftası’nda Zeka Gücü ve LÖSEV’den özel bir işbirliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
09.11.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Lösemili Çocuklar Haftası’nda Zeka Gücü ve LÖSEV’den özel bir işbirliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lösemili Çocuklar Haftası’nda Zeka Gücü ve LÖSEV’den özel bir işbirliği

Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu’nda bir Zeka Gücü Sınıfı açtı. LÖSEV ile ilk işbirliği olan bu sınıf ile bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuklar, potansiyellerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Özel bir işbirliği ile Ankara LÖSEV’de bir Zeka Gücü sınıfı açıldı. LÖSEV Okulu öğrencilerinin faydalanacağı sınıfta, lösemi tedavileri tamamlanmış veya devam eden çocuklar, bilim ve teknoloji ile buluşacak. Yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojileri gibi eğitimler alan öğrenciler, bunlarla ilgili proje de geliştirebilecek.

Lösemili çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere 1998 yılında kurulan ve Türkiye’nin en itibarlı sivil toplum kuruluşlarından biri olan LÖSEV ile Zeka Gücü, bu proje ile ilk kez bir araya geldi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda yapılan açılışa okulda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, LÖSEV gönüllüleri, eğitimciler ve aileler katıldı.

Türkiye'nin ilk akıllı mağazası kapılarını açtıTelefondan saate, hoparlörden televizyona her şey 'akıllanmaya' başladı. DeFacto ise Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını açtı. Tüketiciler, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer ile akıllı mağazayı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle