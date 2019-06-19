Lords Mobile oyuncularıyla yemekte bir araya geldi
Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen yemek, Lords Mobile ekibinin oyuncularla kurduğu iletişimi güçlendirdi. Dj performansı ve semazen gösterisinin dışında oyunculardan birinin ettiği evlenme teklifi ise etkinlikte renkli anlar yarattı.
200 milyondan fazla oyuncusuyla dikkat çeken Lords Mobile, artık geleneksel hale gelen yemek etkinliklerini bu sene de gerçekleştirdi. Oyuncularla bir araya gelen ekip hem onların sorularını yanıtladı hem de birlikte keyifli vakit geçirdi.
Üçüncüsü gerçekleşen ve geleneksel hale gelen organizasyonda, ilk olarak limandan oyuncular karşılandı. 150 oyuncunun katıldığı bu eğlenceli etkinlik, boğaz turuyla devam etti ve oyuncular eşsiz manzaralar eşliğinde sohbetini sürdürdü. İftar saatine gelindiğinde ise oyuncular ile ekip beraber yemeklerini yedi. Oyun içerisinde varlık gösteren birçok klandan oyuncunun katılmasıyla oyunda kıyasıya gerçekleşen mücadeleler ve rekabetin eğlencesi, oyuncuların birbirleriyle tanışma fırsatı yakalaması sayesinde de perçinlenmiş oldu.
Google Play En Rekabetçi Oyun Ödülü sahibi Lords Mobile’ın, İstanbul’daki oyuncularıyla buluştuğu ve ekibin keyifli bir aile ortamı eşliğinde oyuncularla iftar yemeği yediği organizasyon, yemeğin ardından dj performansı ve semazen gösterisi ile devam etti. Bu eğlenceli performanslar ve gösteriler esnasında oyuncular figür, şapka, anahtarlık, ajanda, bardak gibi anı olarak saklanabilecek birçok güzel hediye aldı. Bu keyifli ortamda aile olmaya karar veren oyuncuların da olması etkinlikte renkli anlara sahne oldu. Çift olarak katılan oyunculardan bir tanesinin ettiği evlilik teklifi özel anların yaşanmasını sağladı.
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