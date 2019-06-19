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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Lords Mobile oyuncularıyla yemekte bir araya geldi

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Lords Mobile oyuncularıyla yemekte bir araya geldi

Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen yemek, Lords Mobile ekibinin oyuncularla kurduğu iletişimi güçlendirdi. Dj performansı ve semazen gösterisinin dışında oyunculardan birinin ettiği evlenme teklifi ise etkinlikte renkli anlar yarattı.

200 milyondan fazla oyuncusuyla dikkat çeken Lords Mobile, artık geleneksel hale gelen yemek etkinliklerini bu sene de gerçekleştirdi. Oyuncularla bir araya gelen ekip hem onların sorularını yanıtladı hem de birlikte keyifli vakit geçirdi.

Üçüncüsü gerçekleşen ve geleneksel hale gelen organizasyonda, ilk olarak limandan oyuncular karşılandı. 150 oyuncunun katıldığı bu eğlenceli etkinlik, boğaz turuyla devam etti ve oyuncular eşsiz manzaralar eşliğinde sohbetini sürdürdü. İftar saatine gelindiğinde ise oyuncular ile ekip beraber yemeklerini yedi. Oyun içerisinde varlık gösteren birçok klandan oyuncunun katılmasıyla oyunda kıyasıya gerçekleşen mücadeleler ve rekabetin eğlencesi, oyuncuların birbirleriyle tanışma fırsatı yakalaması sayesinde de perçinlenmiş oldu.

Google Play En Rekabetçi Oyun Ödülü sahibi Lords Mobile’ın, İstanbul’daki oyuncularıyla buluştuğu ve ekibin keyifli bir aile ortamı eşliğinde oyuncularla iftar yemeği yediği organizasyon, yemeğin ardından dj performansı ve semazen gösterisi ile devam etti. Bu eğlenceli performanslar ve gösteriler esnasında oyuncular figür, şapka, anahtarlık, ajanda, bardak gibi anı olarak saklanabilecek birçok güzel hediye aldı. Bu keyifli ortamda aile olmaya karar veren oyuncuların da olması etkinlikte renkli anlara sahne oldu. Çift olarak katılan oyunculardan bir tanesinin ettiği evlilik teklifi özel anların yaşanmasını sağladı.

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