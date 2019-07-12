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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.07.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Londra'nın iklimi 30 yılda Barselona'ya benzeyecek

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Londra'nın iklimi 30 yılda Barselona'ya benzeyecek

Küresel eko sistem üzerine çalışma yürüten bilim insanları, 30 yıl içinde büyük şehirlerde çarpıcı iklim değişiklikleri yaşanacağı, Londra'nın bugünkü Barselona'ya, Seattle'ın San Francisco'ya, Stockholm'ün Budapeşte'ye, Milano'nun Dallas'a, Madrid'in Marakeş'e benzeyeceği öngörüsünde bulundu.

Sciencealert'in haberine göre, bilim insanları, 2050'ye kadar dünya kentlerinin dörtte üçünden fazlasında iklim sistemlerinin yeniden şekilleneceğini, en az yüzde 20'sinin, bugün dünya üzerinde herhangi bir yerde örneği olmayan iklim koşullarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı. 

Zürih'te küresel eko sistem çalışmaları yürüten Crowther Laboratuvarından bilim insanlarının yaptığı araştırmada, 520 büyük şehirde gelecek 30 yılda ne gibi iklim değişiklikleri gözleneceği BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin verileri doğrultusunda değerlendirildi.

"İyimser" olarak nitelendirilen bu verilerin kullanıldığı çalışmada, 2050'ye kadar 520 kentten yüzde 77'sinde "iklim koşullarında çarpıcı değişimlerin" yaşanacağı, en az yüzde 20'sinde bugün dünya üzerinde herhangi bir yerde örneği olmayan iklim koşullarıyla karşı karşıya kalınacağı öngörüldü. 

Araştırma ekibi, iklim açısından Londra'nın bugünkü Barselona'ya, Seattle'ın San Francisco'ya, Stockholm'ün Budapeşte'ye, Milano'nun Dallas'a, Madrid'in Marakeş'e, Detroit'in de Washington'a benzeyeceği tahminini aktardı. 

Aynı şekilde Paris'te Canberra'nın, Reykjavik'te de Wellington'un iklim koşullarının hissedilebileceği kaydedildi. 

Bu değişimlerin özellikle Kuzey Yarımküre'de daha sıcak ve daha ıslak iklim koşulları anlamına geleceği, dünya genelinde daha subtropikal koşullara meyil olacağı, Avrupa'da yazın ortalama 3,5, kışın 4,7 derecelik sıcaklık artışı gözleneceği ifade edildi. 

Araştırma ekibinin lideri Tom Crowther, şehirlerin en az yüzde 20'sinde gözlenecek, bugün örneği bulunmayan iklim koşullarının, siyaset, altyapı gibi alanlarda yeni mücadeleleri beraberinde getireceğine işaret ederek, "Buna kesinlikle hazır değiliz." yorumunu yaptı. 

Çalışmanın ayrıntıları PLOS One dergisinde yayımlandı. 

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