LOL URF saat kaçta gelecek? Urf geldi mi?

LOL Urf modu için heyecanlı bekleyiş başladı. 28 Ekim tarihinde yayınlanacağı duyurulan LOL Urf modu için güne çok erken saatlerde başlayan binlerde oyunsever, LOL Urf'un saat kaçta çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, LOL Urf saat kaçta yayında olacak? İşte, oyunseverlerin günlerdir beklediği Urf modunun çıkacağı saat hakkında bazı bilgiler



LOL URF MODU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Oyunun tasarımında herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde URF modu 28 Ekim tarihinde erişime açılacak. Oyun sınırlı süreliğine yayında olacak. Oyunun, öğleden sonra saat 15.00 gibi yayında olması bekleniyor.

Daha hızlı, daha güçlü, daha sınırsız!

Özlem diniyor, #sınırsızURFhızı 28 Ekim'de geri dönüyor! pic.twitter.com/8pG0rg2Pjg — League of Legends (@LoLTurkiye) October 26, 2019

İşte, oyunun tasarımcılarından detaylı açıklamalar;

KALICI URF İÇİN ÇALIŞILIYOR

"Asla gelmeyeceğini söylediğimiz bir modu neden geri getirdiğimizi merak edebilirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bir deney. League of Legends’ın bu özel dönüm noktası için URF’ün “yeni” bir versiyonunu deniyoruz; fakat olası oyuncu kaybını göz önünde bulundurduğumuzda, hâlâ bu oyun modunun riskli olduğunu düşünüyoruz. Yine de oyuncuların URF’ün geri dönmesini istediğinin farkındayız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."

URF'UN SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

"Modu geri getirmeyi deneyeceksek, 10. yıldönümümüzden daha iyi bir zaman olamaz. Modun sorunlarını çözmek için pek çok değişikliğe gittik (umarız bunu başarırız) ve sınırlı süreliğine olsa bile topluluğumuza teşekkür etmek istedik.

Yaptığımız değişikliklerin etkisini görebilmek için, URF’ün bu versiyonu hakkındaki tüm görüşlerinizi dinleyeceğiz ve aynı zamanda modu kaldırmamıza yol açan verileri analiz edeceğiz."

URF SÜREKLİ YAYINDA MI OLACAK?

"Kesinlikle hayır. Bu bir deney. URF’ü anlamlı biçimde iyileştirdiğimizi umuyoruz ama modu sadece tek seferliğine getirmeyi planlıyoruz. Geçmişte URF’ün oyuncular üstünde olumsuz etkiler oluşturduğunu net bir şekilde açıklamıştık. Mod, özellikle insanların hevesini öldürüyor ve LoL’ü hepten bırakmasına sebep oluyordu. Değişikliklerin ardından durum düzelmezse, URF’ü sadece tek seferliğine gelen özel bir etkinlik olarak rafa kaldırmak zorundayız.

Umarız URF’e getirdiğimiz değişikliklerle bu sorunların bazılarına yol açan durumları düzeltebilmişizdir. Ayrıca yıllardır Sihirdar Vadisi ve şampiyonlara getirdiğimiz iyileştirmelerle de aynı etkiyi oluşturmayı umuyoruz. Ancak her şeyin yoluna girip girmediğinden emin değiliz."

URF MODUNDA NELER DEĞİŞİYOR?

İlk olarak, şampiyon seçimine yasaklamalar ekledik. Takımlar önce yasaklamalarını kesinleştirecek, daha sonraysa standart kapalı seçime devam edecek. İki takım da aynı şampiyonları seçebilecek.

Haftalar süren testler sonrası getirdiğimiz ikinci değişiklikse, tıpkı ARAM’daki şampiyon dengelemeleri gibi bu modda da tüm şampiyonlara dengeleme ayarlamaları yaptık. Ayrıca şampiyonları düzenlemek için kullandığımız süreci büyük ölçüde geliştirdik. Böylece aşırıya kaçan şampiyonları bulduğumuzda daha çabuk davranabilecek ve ARAM’ı iyileştirmek için kullandığımız dengeleme araçlarını ve tekniklerini burada da uygulayabileceğiz. Şampiyonları seçebilme olanağının, modun dengesini son derece önemli kıldığının farkındayız ve her şeyin makul bir durumda olması için takipte kalacağız.

Son olarak, URF çıktığından beri Sihirdar Vadisi’ne getirdiğimiz bazı oyun akışı unsurlarını (kule barikatları gibi) bu moda da uyarladık ve daha fazla şampiyonun kendini gösterebilmesi için Kadim Ejderha’yı zayıflattık.

MANCINIK GERİ GELİYOR

Evet! RURF’te iyi biçimde işleyen bütün değişiklikleri koruyoruz. Dolayısıyla mancınık geri dönüyor, Kadim Ejderha hâlâ güçlü (ama eskisi kadar değil). Ayrıca oyunu güzel ve heyecanlı kılacak birkaç değişiklik daha getiriyoruz.