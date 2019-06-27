LOL taktik savaşları ne zaman çıkacak? Nasıl oynanacak?
League of Legends (LOL) oyuncularının merakla beklediği taktik savaşları oyun modu, açık beta ile yayında olacak. Ayakta kalan son oyuncu olma amacı taşıyan LOL taktik savaşları kapsamında güçlü bir takım oluşturmak da önemli bir unsur olacak. Peki, LOL taktik savaşları ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
LOL taktik savaşları ne zaman çıkacak sorusu 27 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerinde cevap buldu. LOL taktik savaşları modu, bugün sabah saatlerinde tüm kullanıcıların erişimine açıldı. İşte, oyunun oynanışı hakkında bazı bilgiler
LOL TAKTİK SAVAŞLARI NASIL OYNANIYOR?
Her tur dükkanda altın harcayarak LoL şampiyonlarını takımınıza katıyorsunuz. Oyun boyunca aynı kökeni ve sınıfı paylaşan şampiyonları seçerek özellik ilaveleri açıp takımınızı güçlendiriyorsunuz. Ayrıca aynı şampiyonun üç kopyasını birleştirerek onu süper biçimine yükseltebiliyor; üç süperi birleştirdiğinizdeyse şampiyonun ultra biçimine ulaşıyorsunuz.
Takımınız rakibin tahtasına gittiğinde (rakibiniz de sizin tahtanıza gelebilir) savaş başlıyor. Savaş sırasında şampiyonlarınız otomatik olarak hareket eder, saldırır ve büyü kullanır. Tıpkı LoL'de olduğu gibi şampiyonlarınızdan tam verim alabilmek için takım kompozisyonlarınızı doğru seçmeli ve onları doğru konumlandırmalısınız.
Her bir turun sonunda gelecek turlarda harcamak için altın kazanıyorsunuz. Ara sıra herkes özel bir etkinlik için toplanarak çeşitli güç düzeylerindeki tek bir şampiyon kadrosundan seçimler yapıyor. Oyuncuların seçim yapma sırası, mevcut sıralamalarının tersine göre belirleniyor. Böylece geriye düşen oyuncuların geri dönme şansı oluyor. Takım savaşlarını istikrarlı şekilde kazandığınızda can kaybetmekten kaçınıp rakiplerinize hasar verebiliyorsunuz. Ayakta kalan son oyuncuysanız oyunu kazanıyorsunuz. Bunu yaparken ara ara ifadelerinizi sıralamayı da unutmayın.
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