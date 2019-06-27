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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

LOL taktik savaşları ne zaman çıkacak? Nasıl oynanacak?

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LOL taktik savaşları ne zaman çıkacak? Nasıl oynanacak?

League of Legends (LOL) oyuncularının merakla beklediği taktik savaşları oyun modu, açık beta ile yayında olacak. Ayakta kalan son oyuncu olma amacı taşıyan LOL taktik savaşları kapsamında güçlü bir takım oluşturmak da önemli bir unsur olacak. Peki, LOL taktik savaşları ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LOL taktik savaşları ne zaman çıkacak sorusu 27 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerinde cevap buldu. LOL taktik savaşları modu, bugün sabah saatlerinde tüm kullanıcıların erişimine açıldı. İşte, oyunun oynanışı hakkında bazı bilgiler

LOL TAKTİK SAVAŞLARI NASIL OYNANIYOR?

Her tur dükkanda altın harcayarak LoL şampiyonlarını takımınıza katıyorsunuz. Oyun boyunca aynı kökeni ve sınıfı paylaşan şampiyonları seçerek özellik ilaveleri açıp takımınızı güçlendiriyorsunuz. Ayrıca aynı şampiyonun üç kopyasını birleştirerek onu süper biçimine yükseltebiliyor; üç süperi birleştirdiğinizdeyse şampiyonun ultra biçimine ulaşıyorsunuz.

Takımınız rakibin tahtasına gittiğinde (rakibiniz de sizin tahtanıza gelebilir) savaş başlıyor. Savaş sırasında şampiyonlarınız otomatik olarak hareket eder, saldırır ve büyü kullanır. Tıpkı LoL'de olduğu gibi şampiyonlarınızdan tam verim alabilmek için takım kompozisyonlarınızı doğru seçmeli ve onları doğru konumlandırmalısınız.

Her bir turun sonunda gelecek turlarda harcamak için altın kazanıyorsunuz. Ara sıra herkes özel bir etkinlik için toplanarak çeşitli güç düzeylerindeki tek bir şampiyon kadrosundan seçimler yapıyor. Oyuncuların seçim yapma sırası, mevcut sıralamalarının tersine göre belirleniyor. Böylece geriye düşen oyuncuların geri dönme şansı oluyor. Takım savaşlarını istikrarlı şekilde kazandığınızda can kaybetmekten kaçınıp rakiplerinize hasar verebiliyorsunuz. Ayakta kalan son oyuncuysanız oyunu kazanıyorsunuz. Bunu yaparken ara ara ifadelerinizi sıralamayı da unutmayın.

 

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