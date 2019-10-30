LOL Senna ne zaman çıkacak? Senna yetenekleri nelerdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLOL Senna ne zaman çıkacak? Senna yetenekleri nelerdir?
GeriTeknoloji LOL Senna ne zaman çıkacak? Senna yetenekleri nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
30.10.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

LOL Senna ne zaman çıkacak? Senna yetenekleri nelerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LOL Senna ne zaman çıkacak? Senna yetenekleri nelerdir?

League of Legends (LOL) tarafından geliştirilen Senna karakterinin özellikleri dışında ne zaman çıkacağı da gün içerisinde gündem konuları arasında yer aldı. Peki, LOL Senna ne zaman çıkacak? Senna'nın yetenekleri nedir? İşte, League of Legends (LOL) oyuncularının PBE için merakla beklediği o karakter hakkında bazı bilgiler

LOL'ün yeni karakteri Senna, oyunseverlerin yeni gözdesi oldu. PBE sunucularında yer alacak olan Senna, bazı eksikliklerin tamamlanmasının ardından oyunseverlerle buluşacak. Peki, Senna karakterinin özellikleri nedir? İşte, o karakter hakkında merak edilen özellikler ve ne zaman çıkacağına dair bazı bilgiler

SENNA NE ZAMAN GELECEK?

PBE sunucularında yerini alacak olan Senna karakteri, bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Türkiye genelinde 1 Kasım itibariyle tamamen erişime açık olması bekleniyor.

LOL SENNA KARAKTERİNİN YETENEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Senna karakterinin hikayesi hakkında resmi internet sitesinden alınan yazı şu şekilde;

Senna anlaşılması zor bir kişi. Çocukluğunda Kara Sis tarafından lanetlenmiş. Sonradan âşık olacağı adamın babası tarafından eğitilmiş. Korkunçlu yeşil bir hayalet tarafından öldürülmüş ve altı yıl boyunca bir fenere hapsedilmiş. Eee, peki sonra? Onu Demacia’daki beyaz çitli bir çiftlikte iki çocuğu, sevgi dolu Pug’Maw’ı ve eşiyle mutlu bir hayat mı bekliyor?

Hayır. Bu, LoL’ün ilk nişancı desteği için yeterli değil. Bu kadarıyla yetinemez. Kara Sis’in sonunu getirmek istiyor. Sis’in onu avlamasına sebep olan lanetten kurtulmak istiyor. Thresh’in fenerinin içinde acı çeken bütün ruhları özgürlüğe kavuşturmak istiyor. Ve tüm bunları yaparken havalı bir silahı olsun istiyor.

Her Şey Devasa Bir Silahla Başladı
Kıdemli tasarımcı August “August” Browning, “Xayah ve Rakan’ı sevmemizin sebeplerinden biri de alt koridorda gerçek bir çift olarak oynayabilmenizdi,” diyor. “Senna’nın Lucian’la beraber aynı koridora gidebilmesi için onu destek şampiyonu yapmak istiyorduk. Fakat aynı zamanda hapsolmadan önce bir silahı vardı ve bunu korumalıydık. Oyunda nişancı bir destek şampiyonu yoktu; bu yüzden özgün bir şampiyon getirmek istedik.”

LoL’de bir makinalı tüfek, bir mitralyöz, bir çifte (purosuz), bir taramalı Kog’Maw, iki tabanca, iki tüfek, iki roketatar, üç piştov ve altı alev saçan diz var. Fakat bir hayali silahımız eksikti: devasa bir silah.

Senna’nın büyük yadigâr topu, tasarımına yön veren unsurlardan biriydi. Onun hem konsept çizimini hem de oynanışını şekillendirdi. Geliştirme sürecinin ilk başlarında Senna silahının geri tepmesini kullanarak yeni bir konuma atıldığı bir yeteneğe sahipti. Fakat bu onun nişancıdan çok bir büyücü gibi hissettirmesine yol açtı. Bu yüzden August eşi gibi çifte tabanca kullandığı bir yetenek seti üstünde çalışmaya başladı.

“Ben bunun üstünde çalışırken, Sanat Ekibi büyük silahı çizmeye devam etti,” diye açıklıyor August. “Ve gerçekten de inanılmaz işler çıkardılar. Dolayısıyla tabanca içeren yetenek setinden vazgeçip devasa silaha geri döndüm.”

August oynanış üstünde çalışırken Sanat Ekibi, Konsept Tasarımcısı Justin “Riot Earp” Albers’ın liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Senna’ya ilgi duyan tüm sanatçılar onu ve silahını tasarlayıp çizdi.

“Fantastik bir topun nasıl görüneceğini düşünmemiz gerekti,” diyor Riot Earp. “Sanatçılardan biri, çeşitli Işık Muhafızlarının silahlarının eritilip bir şekilde yeniden oluşturulduğu fikrini öne sürdü. Ve hepimiz bu fikrin havalı olduğunu düşündük. Bir süre tasarımın üstünde çalıştıktan sonra, Thresh’in yakaladığı diğer Işık Muhafızlarının sahip olduğu ışıktaşlarından yapılmış bir silah oluşturduk.”

LoL’de daha önce sadece mutlak bir birim olarak sınıflandırabileceğimiz bir silah olmadığı için, ekip topu oyun içinde test ettiğinde bazı aksaklıklarla karşılaştık. Bir ara Senna, Ekko’nun sopasını taşıyor gibi duruyordu ama bu canavar, sopadan beş kat daha büyüktü. Dev bir sopa silahla rakipleri tokatlamak tam olarak nişancı destek temasıyla uyuşmuyor. Bu yüzden ekip animasyonları düzeltmek için bazı yaratıcı çözümlere başvurdu.

Bu büyüklükte bir silahın gerçekçi biçimde nasıl taşınabileceği hakkında animasyon sanatçılarına fikir vermek için, ekibin üyelerinden biri Senna’nın silahının gerçek boyutlu bir maketini yaptı. Böylece Senna artık aşırı büyük sopasını rakiplerin kafasına indirmek yerine, devasa silahıyla onları vurabiliyordu.

Silahın tasarımı kesinleştirildikten sonra, ekip Senna’nın başka bir tasarım unsuruyla ilgili kafa yormaya başladı: Bu kadın kimdi?

Karanlık Olmadan Işık Da Olmaz

İkilem Senna’nın tasarımının en önemli noktası: ışık ve karanlık, fener öncesi ve fener sonrası, hayat ve ölüm.

Eskiden Senna, Thresh’in fenerine hapsedilen korkmuş bir kadındı; fakat serbest bırakılan Senna aynı kişi olamazdı. Fenerin içinde geçirdiği ıstırap dolu altı yıl sonrasında değişmeliydi.

Kıdemli Hikâye Yazarı David “Interlocutioner” Slagle, “Herkes Lucian ve Senna’nın hikâyesini bildiğini sanıyor,” yorumunda bulundu. “Ancak aslında bildiğimiz tek şey Thresh’in Senna’yı öldürdüğü. Eskiden eşiyle ve işkencecisiyle arasındaki ilişkiler üstüne kurulu bir kadındı. Dolayısıyla onun bu ilişkiler dışında nasıl bir kişiliğe sahip olacağını kesinleştirmeliydik.”

Interlocutioner, Senna’nın kim olduğunu keşfetmek için toplantıdaki Senna konseptlerine uyacak hikâyeler yazdı. Her hikâyeden çeşitli bölümleri alıp birleştiren ekip, ortak bir noktada buluştu: Senna basit bir kadın değildi. Özellikle de kendisinin ilişkileri tarafından şekillendirilmesine izin verecek biri değildi. Kadim ve şeytani bir şey onu etkilemişti. Bu karanlık bir şeydi. Ve sonunda Interlocutioner, Senna’nın hikâye temellerini belirledi: Lanetli bir kadındı ama laneti onun gücünün kaynağıydı.

“Tema açısından zıtlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum,” diyor August. “Senna berbat ve korkunç bir cehenneme mahkûm edilmişti. Böyle bir şey yaşamak insanı değiştirir.”

Ekibin karşılaştığı en zor şeylerden biri de Senna’nın kişiliğini oturtmaktı.

Thresh’in fenerinde sıkışıp kaldıktan sonra, Senna Sis’in onu bu kadar uzun süre kovalamasının sebebinin içindeki yaşam alevi olduğunu ve Sis’in amacının bu alevi ele geçirmek olduğunu öğrendi. Ayrıca Sis’e mahkûm edilen diğer ruhlarla da bir yakınlık kurdu. Eşi de dahil olmak üzere fenerin dışındakiler, onları lanetlenmiş olarak görse de Senna ruhların acılarını anlıyordu ve Sis’in planına dahil olmak istemediğini biliyordu. Dışarı çıktığında Sis’i sonlandırmanın tek yolunun içinde topladığı karanlık gücü kullanmak olduğunu çok iyi biliyordu.

Böyle bir acı ve ıstırabı derinliği olmayan, sadece sinirli veya agresif bir karakterle yansıtmak kolay olabilir. Fakat Senna geçmişinin hayatını mahvetmesine izin vermeyecekti. Diğerleri espri anlayışını biraz garip bulsa da o hâlâ ufak şeyleri komik bulabiliyordu. Interlocutioner ne istediğini bilse de Senna’nın yavan kara mizahını anlatmak bazen epey zordu. Kimse şaka yapıp yapmadığını anlayamıyordu.

Hikâyesini Oyunda Anlatmak
Senna’nın kim olduğunu ve nasıl böyle olduğunu anladıktan sonra, ekip oynanış üzerine odaklanmaya döndü. Senna’nın karakterini yetenekleriyle nasıl yansıtabilirdik? Kendisi bu kadar birbirine zıt unsura sahipken, yetenekleri nasıl görünecekti? Ayrıca tüm bunları nişancı destek rolüne nasıl uyarlayacaktık?

Cevabı Senna’yı son gördüğümüzden beri, onun neler yaşadığını düşününce bulduk.

Senna’nın minyon biçmeden, skor çalmadan veya doğrudan nişancı eşyaları çıkmadan güçlendiğini hissettirebilmesi için, ekip tıpkı Thresh’in pasifinde olduğu gibi Senna’nın da ruh topladıkça güçlenmesi fikrinde karar kıldı. Fakat ruhları emmek yerine, lanetini kullanarak Sis’i kendine çekiyor ve böylece ruhları işkenceden kurtarıyor (yani oyun içinde ruhların üstünden geçmek yerine, onlara normal saldırılarıyla vurarak güçlendirme kazanıyor). Ve emdiği her Sis parçasıyla beraber daha da kuvvetleniyor ve Sis’in gücünü silahında biriktirerek saldırdığı rakiplerin üstüne salıyor.

Ama bu yetenek setinin sadece bir kısmı. Geri kalanı ne olacak?

Senna yıllarca fenere hapsolsa da Lucian ile Işık Muhafızlarının yanında aldığı eğitimi ve onlarla birlikte girdiği çatışmaları unutmadı. Önceki hayatıyla arasında hâlâ bir bağ var ve ekip bunu oyun içinde de göstermek istedi. Bu yüzden Senna’nın Q’su Lucian’ınkine benziyor ama eşinin yeteneğinin adı Işık Atışı’yken, onunkinin adı Deşen Karanlık.

Tüm bunlara rağmen öldü. Altı yıl boyunca ona işkence edildi ve hapsolan diğer ruhlara işkence edilmesine tanık oldu. Yine de Sis’ten bir şey kazandı: kendini ve takım arkadaşlarını hortlağa dönüştürme yeteneği.

Ekip, Senna’nın özgürlüğüne kavuşmasına rağmen fenerin içinde yaşadıklarının sonsuza dek onun bir parçası olacağını ve onu güçlendirdiğini göstermek istedi. Senna lanetinin gücünü, Işık Muhafızı olarak gördüğü eğitimi ve fenerde geçirdiği zamanı birleştirip kuvvetli bir Sis ve ışık patlaması ateşleyerek önüne çıkan rakipleri yok ediyor ve takım arkadaşlarını iyileştiriyor.

Sadece bütün parçalarını, yani acısını ve sevgisini kullanarak Sis’in sonunu getirebilir ve Runeterra’yı kurtarabilir. Thresh tarafından öldürülüp işkence edildiyse de sonunda galip geldi.

Ve Sonsuza Dek Mutlu Yaşadılar… Ya Da Yaşamadılar

Senna özgürlüğüne kavuştuğuna göre ne olacak?

“Sonsuza dek mutlu yaşamayabilirler. Şimdilik her şey yolunda gitmiyor,” diye açıkladı Interlocutioner. “Yine de onlara acı yerine, bir kez de olsun sevgiyi deneyimleme fırsatı vermek istiyorduk. Senna kurtuldu. Artık sürekli işkence görmüyor. Ve Lucian eşine kavuştu. Mükemmel olmasa da gerçek. Aşklarının gerçek olmasını istiyorum.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle