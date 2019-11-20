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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.11.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

LOL dereceli sezonu bitti mi ve yeni sezon ne zaman başlıyor? LOL yama notları duyuruldu!

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LOL dereceli sezonu bitti mi ve yeni sezon ne zaman başlıyor? LOL yama notları duyuruldu!

LOL dereceli sezonu sona erdi mi sorusu, oyunu oynayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. LOL dereceli sezonu ile birlikte yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu da oyunun gündemindeki önemli konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, LOL dereceli sezonu bitti mi ve yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, LOL yama notları hakkında bazı bilgiler

LOL dereceli sezonu için vatandaşların araştırması devam ediyor. LOL dereceli yeni sezonu ne zaman başlıyor sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, mevcut sezonun ne zaman bittiğini de sorguluyor. Peki, LOL yama notları içerisinde neler var ve LOL dereceli sezonu ne zaman bitti ve yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar

LOL YAMA NOTLARI

LOL'un resmi internet sitesinde LOL 9.23 yaması hakkında şu bilgiler yer aldı;

"Sezon Öncesi Dönem'e hoş geldiniz! Umarız Sihirdar Vadisi'ne gelecek büyük değişikliklere, birden fazla eşya sistemi için yapılan genişletme ve yenilemelere ve kapsamlı anahtar rün çalışmalarımıza hazırsınızdır. Bu, pek çok yönden yıllardır getireceğimiz en kapsamlı Sezon Öncesi Dönem olacak ve oyun sırasında haritanın kendisinin bile değişeceği bir dünyada hangi şampiyonları seçeceğinizi ve nasıl stratejiler geliştireceğinizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Her zamanki gibi önümüzdeki birkaç ay sezon öncesinde yeni metayı oluşturmaya ve istikrarlı hale getirmeye yönelik olacak. Eğer dereceli başlamadan önce rakiplerinizin bir adım önüne geçmek istiyorsanız şu an oynamaya başlamak için çok iyi bir zaman.

Dereceli demişken, eğer canınız biraz rekabet çekiyorsa TFT dereceli sezonu bu yamada başlıyor. Yakındiyar'da neler olduğunu öğrenmek için Taktik Savaşları Yama Notlarını okumayı unutmayın.

Hem Sezon Öncesi Dönem'de oynayacağınız oyunlarda hem de bu uçsuz bucaksız yama notlarını okumada hepinize bol şans!"

LOL yama notları içerisinde pek çok özelliğin güncellendiği duyuruldu. 

YAMA HAKKINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

LOL 9. SEZON NE ZAMAN BİTTİ?

Sihirdar Vadisi 2019 Dereceli Sezonu, 19 Kasım gece yarısı sona erdi. Sistem üzerinde derecelerin sıfırlanmasıyla birlikte oyuncular ödüllerini alabilecek.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LOL Dereceli Sezonunun bitmesiyle birlikte yeni sezon için mücadele de başlamış oldu. 

ÖDÜLLER NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödüller, bir sonraki yamaya kadar dağıtılacak.

 

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