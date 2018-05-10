Logo Yazılım ilk çeyrekte net dönem kârını açıkladı
Bağımsız yazılım kuruluşu Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artışla 67.4 milyon TL’yeyükseltti.
Şirketin net dönem kârı ise %71 artış göstererek 17.8 milyon TL’ye ulaştı. Logo, Türkiye’deki operasyonlarıyla net satış gelirlerinde %38, net kârlılıkta %69 büyüme sağladı. 2016 sonunda başlayan Romanya ve Hindistan yatırımlarına odaklanan Logo, bu yatırımların meyvesini almaya başladı ve Romanya’daki iştiraki Total Soft’un net satış gelirlerini ve kârlılığını artırdı.
Yazılım sektörünün müşteri sayısı açısından sektör lideri olan Logo, 2018 ilk çeyreğinde yeni müşteri kazanımını geçen senenin aynı dönemine göre %25 oranında artırdı. E-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren Logo, müşteri havuzunu son 12 ayda%26 genişletti ve kontör harcama gelirleri %34 oranında arttı.
Uzun yıllardır Ar-Ge’ye büyük önem veren Logo Yazılım, yatırımlarını bu dönem içerisinde de sürdürerek, özellikle Romanya’daki iştiraki Total Soft’un Ar-Ge yatırımlarıyla beraber toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranını da %32’ye çıkardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle