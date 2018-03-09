Logo Yazılım 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

2017 senesinde Romanya ve Hindistan yatırımlarına hız veren Logo Yazılım, Türkiye operasyonlarında faturalanan gelirlerini %27 büyüterek, 186 milyon TL’ye yükseltti. Yurtiçi UFRS hasılatını ise %11 oranında artırdı. Rekabetçi e-devlet işinde liderliğini sürdüren şirket, müşteri havuzunu bir önceki seneye oranla %27 genişletti.

2018 Ocak ayında, Logo Yazılım’ın Romanya merkezli şirketi TotalSoft, perakende ve teknoloji konularında uluslararası uzmanlığa sahip danışmanlık şirketi Architected Business Solutions’ı (ABS) satın alma ve TotalSoft ile birleştirilmesi amacıyla bir ön anlaşma imzaladı. Bu birleşme sonucu, ABS'nin mevcut 50 kişilik danışman kadrosu ve müşteri portföyünün katkısıyla TotalSoft'un proje ve perakendeye yönelik sunduğu çözümlerde gücünü arttırması, Şirketin Romanya merkezli ve uluslararası müşterilerine katma değer sağlanması hedefleniyor.

2017 yılının Logo Yazılım için başarılı geçtiğini belirten İcra Kurulu Başkanı Buğra Koyuncu, “Geçtiğimiz yıl, teknoloji alanında faaliyet gösteren, kuluçka döneminde ve büyüme potansiyeli yüksek girişimlere destek vermeyi önceliklendirdik. Bu doğrultuda Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında, Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk. Romanya merkezli Total Soft’un entegrasyonuna ağırlık verdik ve Hindistan’da kurduğumuz ortaklığı pazara tanıtarak saha operasyonlarını derinleştirdik. TotalSoft satışlarının finansal tablolara konsolide olması, Türkiye ve yurtdışı satışlarının çift haneli büyümesi, toplam büyümede etkin rol oynadı. 2018’de, Türkiye yatırımlarımızın artmasının yanı sıra Romanya ve Hindistan’daki yatırımların verimli sonuçlarını da alacağız. Hep büyük bir dönüşümden, büyük resimden bahsettik, stratejimiz bu şekilde devam edecek.” dedi.