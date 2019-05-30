Logitech'ten yeni kablosuz oyuncu mouse'u: G502 Lightspeed
Logitech'in ilgi gören oyuncu mouse’u, Lightspeed teknolojisiyle yeniden tasarlanarak satışa sunuldu.
Logitech G en çok satan oyun Mouse’unun son teknolojiyle güncellenen versiyonu olan kablosuz G502 LIGHTSPEED’i tanıttı. Sıfırdan yeniden tasarlanan Logitech G502 LIGHTSPEED’in orijinal versiyonunun dizaynı ve özellikleri korurken, bu özelliklere LIGHTSPEED ve POWERPLAY kablosuz teknolojileri eklendi ve ağırlığı da 7 gram azaltıldı. Bunu mümkün kılmak için, Logitech G mühendislik ve tasarım ekipleri, G502'nin her bir unsurunu yeniden değerlendirdi ve ince duvar tasarımıyla iç iskelet kasası dahil, Logitech G PRO kablosuz oyun Mouse’unun yeniliklerini birleştirdi.
Yeni Logitech G502 LIGHTSPEED hem zamansız hem de modern. Logitech ürünün mekanik ve elektrik yapısını, LIGHTSPEED kablosuz teknolojisini ve POWERPLAY kablosuz şarjını, şirketin yeni nesil HERO 16K sensörünü de (High Efficiency Rated Optical) içeren karışık bir tasarımda buluşturdu.
Bu yeni nesil oyuncu Mouse’u daha hafif. Performans ve hassasiyet için tasarlanan bu yeni Mouse, iç kısmında daha fazla yer açılmasına olanak sağlayan gelişmiş bir ince duvar tasarımına sahip. Mouse’da, bireysel eylemler gerçekleştirmek veya makroları atamak için Logitech G HUB yazılımıyla özelleştirilebilen 11 programlanabilir tuş bulunuyor. Ek olarak, iki modlu hiper-hızlı kaydırma tekerleği ve ayarlanabilir 6 adet ağırlıktan oluşan (4 adet 2 gr ve 2 adet 4 gr) bir sistem yer alıyor. Bu sayede Mouse’un ağırlığı ve dengesi oyun tarzına göre ayarlanabiliyor.
Logitech G502 LIGHTSPEED, dokulu lastik yan tutamakları ve yıllardır dünyada milyonlarca oyuncuyu memnun eden sağ-el kullanım tasarımıyla en üst düzeyde rahatlık sağlıyor. Ek olarak, yeni Logitech G502 LIGHTSPEED, PVC içermiyor ve her ürün satın alımında Logitech'in okyanusa bağlı plastiği çevreden uzaklaştırmaya yardımcı olan Plastic Bank programlarının finanse edilmesine yardımcı olduğu anlamına gelen Plastic Neutral Sertifikası’na sahip bulunuyor.
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