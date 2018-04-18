Logitech'ten kablosuz klavye ve mouse seti
Logitech, hassaslık, rahatlık ve güvenilirlik özellikleriyle dikkat çeken klavye ve mouse seti MK540 Advanced’i Türkiye’de piyasaya sundu.
Setin standart boyuttaki klavyesi, alışılagelmiş tuş dizilimiyle dikkat çekiyor. Simetrik olarak tasarlanan mouse, sağ ve sol ele mükemmel uyum sağlayarak çok yönlü kontrol imkânı sunuyor. Uzun süreli kullanıma uygun üretilen setteki klavye pil değişimi olmadan 36 ay, mouse ise 18 ay çalışabiliyor.
MK540 Advanced, kutudan çıkan dahili Logitech Unifying USB alıcısı sayesinde, 10 metreye kadar güvenilir ve şifreli kablosuz bağlantı sunuyor. Özel tasarlanmış avuç içi dayanağı ve ayarlanabilir ayakları, rahat, sessiz ve hassas kullanıma imkân sağlıyor. Klavyenin kullanışlı kısayol tuşları sayesinde, medya, hesap makinesi ve pil kontrolü gibi işlevlere doğrudan erişilebiliyor. Fn tuşuyla ulaşılabilen diğer kısayollar ise Logitech Options yazılımıyla kolayca ayarlanabiliyor.
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