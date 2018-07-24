Logitech’in yeni nesil iPad klavyeleri Slim Combo ve Slim Folio Türkiye'de!
Logitech’in 5. ve 6. nesil iPad’ler için geliştirdiği bluetooth klavyeleri Slim Combo ve Slim Folio, iPad’ler için işlevsel kullanım ve güvenilir koruma sunuyor.
Yeni tasarımıyla Apple Pencil tutucusuna kavuşan kılıflar, ayarlanabilir destek standları sayesinde 40 dereceye varan izleme açısına sahip olmalarıyla göze çarpıyor. Slim Folio’nun Ağustos, Slim Combo’nun ise Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.
Slim Combo, yazma, görüntüleme, çizim ve okumadan oluşan dört kullanım moduyla çok yönlü bir kullanım sağlıyor. Ürün, üç farklı seviyede ayarlanabilir aydınlatmalı tuşları, çıkartılabilen modüler klavyesi ve iOS kısayollarıyla, dizüstü bilgisayarlardaki yazma deneyimini iPad'e taşıyor. Kılıf, 3 aya varan pil ömrüne sahip şarj edilebilen bataryasıyla uzun süreli çalışmalara imkân tanıyor.
Slim Folio, ince ve hafif tasarımıyla, kılıfa ekstra bir ağırlık ve kalınlık getirmeden güçlü bir koruma sunuyor. Pilleri kolayca değiştirilebilen kılıf, akıllı güç yönetim sistemi ve düşük enerji tüketimine sahip Bluetooth bağlantısı sayesinde dört yıla varan yüksek batarya ömrüyle göze çarpıyor. Slim Folio, sabitlenebilen tasarımı sayesinde her yüzeyde kolayca kullanılabiliyor.
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