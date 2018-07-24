Logitech’in yeni nesil iPad klavyeleri Slim Combo ve Slim Folio Türkiye'de!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
24.07.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Logitech’in yeni nesil iPad klavyeleri Slim Combo ve Slim Folio Türkiye'de!

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Logitech’in yeni nesil iPad klavyeleri Slim Combo ve Slim Folio Türkiye'de!

Logitech’in 5. ve 6. nesil iPad’ler için geliştirdiği bluetooth klavyeleri Slim Combo ve Slim Folio, iPad’ler için işlevsel kullanım ve güvenilir koruma sunuyor.

Yeni tasarımıyla Apple Pencil tutucusuna kavuşan kılıflar, ayarlanabilir destek standları sayesinde 40 dereceye varan izleme açısına sahip olmalarıyla göze çarpıyor. Slim Folio’nun Ağustos, Slim Combo’nun ise Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. 

Slim Combo, yazma, görüntüleme, çizim ve okumadan oluşan dört kullanım moduyla çok yönlü bir kullanım sağlıyor. Ürün, üç farklı seviyede ayarlanabilir aydınlatmalı tuşları, çıkartılabilen modüler klavyesi ve iOS kısayollarıyla, dizüstü bilgisayarlardaki yazma deneyimini iPad'e taşıyor. Kılıf, 3 aya varan pil ömrüne sahip şarj edilebilen bataryasıyla uzun süreli çalışmalara imkân tanıyor. 

Slim Folio, ince ve hafif tasarımıyla, kılıfa ekstra bir ağırlık ve kalınlık getirmeden güçlü bir koruma sunuyor. Pilleri kolayca değiştirilebilen kılıf, akıllı güç yönetim sistemi ve düşük enerji tüketimine sahip Bluetooth bağlantısı sayesinde dört yıla varan yüksek batarya ömrüyle göze çarpıyor. Slim Folio, sabitlenebilen tasarımı sayesinde her yüzeyde kolayca kullanılabiliyor.

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