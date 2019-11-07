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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar: Oyun satışlarının kutu film satışlarının neredeyse üç katına ulaştı

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Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar: Oyun satışlarının kutu film satışlarının neredeyse üç katına ulaştı

Logitech, oyun ekipmanları markası Logitech G bünyesindeki yeni ürünlerini oyun ve teknoloji basınının bir araya geldiği etkinlikte tanıttı. Taksim’deki yeni nesil oyun merkezi FDR Oyun Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen etkinliğe Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar ev sahipliği yaptı.

Mustafa Uyar gerçekleştirdiği sunumda, Logitech’in Mouse üretimiyle başlayan ve bugün alt markalarıyla birlikte, bilgisayar çevrebirimleri, oyun konsolları, kablosuz hoparlör ve kulaklıları, video konferans sistemleriyle sektöründe önemli bir başarı elde ettiklerini anlatırken, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen oyun ve e-spor sektörü, Logitech’in bu alandaki stratejisi ve ürünleri hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Katılımcılar, Logitech G’nin en yeni ürünleri G502 Lightspeed kablosuz oyun mouse’u, mekanik oyun klavyeleri G815 ve G915, oyun tutkunlarına ve e-sporculara bambaşka bir deneyim yaşatan PRO X oyun kulaklığı ile diğer yeni ürünlerini oynayarak deneyimleme fırsatı buldu.

Logitech G’nin oyun ve e-spor sektörüne yönelik stratejisi, yatırımları ve hedeflerine değinen Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Uyar, e-sporun Türkiye’deki ağırlığını artırdığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Birkaç yıl önce e-spor konuşulmaya başladığında herkes bu konuyu bir hayal gibi görüyordu. Sadece konuya ilgi duyan kişilerin farkında olduğu e-sporun Türkiye’de ne ölçüde varlık gösterebileceği tartışılıyordu. İçinde bulunduğumuz oyun sektörü, dünyada eğlence sektörüyle karşılaştırıldığında, örneğin oyun satışlarının kutu film satışlarının neredeyse üç katına ulaştığını görüyoruz. Dünyanın en popüler filmi günümüzde 1,3 milyar dolar civarında ciro yapabiliyorken, LoL oyunu 2,1 milyar dolar ciro yapıyor. E-spor turnuvalarının ödül havuzlarına baktığımızda ise dünyanın önde gelen başlıca spor organizasyonlarından dahi çok daha büyük rakamlar söz konusu oluyor. Örnek olarak bugün 16 yaşındaki bir e-spor oyuncusu, tüm hayatını tenise adamış 32 yaşındaki ünlü bir sporcudan çok daha fazla para kazanabiliyor. Bu tip rakamlar, elbette ki çok büyük ve güçlü bir ekosistemle mümkün… Bu ekosistemin ülkemizde de çok hızlı bir şekilde tabanını genişlettiğini ve güçlendiğini görmek, kullanıcı deneyimini her zaman ileriye taşıma hedefinde olan ve kendini bu sektörün değişmez bir parçası kabul eden Logitech için de büyük bir mutluluk ve motivasyon yaratıyor.”

Ekonomik koşulların daha da iyileşmesiyle birlikte pek çok marka ve kişinin yatırımlarını e-spor alanında değerlendirmeye başlayacağını vurgulayan Uyar, “Türkiye’de oyun ve e-spor pazarı 2018 verilerine göre henüz 1 milyar dolara ulaşmasa da pazarın çok hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz. Oyun oynamanın sınırlarını tasarım ve teknolojiyle zorluyor, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, sponsorluklar ve işbirlikleriyle de kullanıcılarımızla aramızdaki duygusal bağı güçlendiremeye çalışıyoruz. Bu nedenle uluslararası boyutta şampiyonalara, oyun etkinliklerine, e-spor takımlarına, sporculara elimizden geldiğince destek olmaya gayet ediyoruz. Bu anlamda dünyanın farklı ülkelerinde yaklaşık 30 kadar e-spor sponsorluğumuz bulunuyor.” dedi.

Logitech G adına düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen e-spor paneline katılan Bahçeşehir Üniversitesi Supermassive Takımı Menajeri Ulaş Gülkirpik, e-sporun artık herkes tarafından ciddiye alınan bir sektör kabul edildiğini söyledi. Gülkirpik “E-spor, yalnızca bizim gibi sektörle yakından ilgilenen oyuncuların değil, aynı zamanda medyanın ve halkın da takip ettiği bir konu haline geldi. Bu ilgi, insanların oyunlara ve İnternete erişiminin de artmasıyla her geçen gün katlanarak artmaya devam edecektir. Türkiye’nin bu büyüyen alanda daha fazla söz sahibi olması için tüm takımlar ve sponsorlar birlikte hiç durmadan çalışmalıyız. Bu anlamda BAU Supermassive sponsoru olan Logitech, gerçekleştirdiği çalışmalarla sektörümüzü iyileştirip geliştirmeye ve e-sporun daha bilinir olmasına önemli katkı sağlıyor.” diye konuştu.

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