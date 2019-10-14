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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Logitech, yeni profesyonel mikrofonu Yeti X’i tanıttı

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Logitech, yeni profesyonel mikrofonu Yeti X’i tanıttı

Logitech'in geliştirdiği yeni Yeti X, Blue VO!CE yazılımı ve geliştirilmiş komponentleri ile profesyonel içerikler hazırlamanıza imkan tanıyor.

Logitech, Blue Microphones’i satın almasıyla birlikte ürün yelpazesine dahil ettiği üst seviye yayın ve oyun mikrofonu Yeti X’i tanıttı. Tak çalıştır özelliğiyle öne çıkan Yeti X, birbirinden farklı özelliğiyle Youtube, Podcast ve Twitch yayıncılarının hayatını kolaylaştırıyor. Yeti X, sahip olduğu Blue VO!CE teknolojisiyle kullanıcılara profesyonel bir ses kalitesi için çeşitli özel efekt ve hazır ayarlar sunuyor. 

Dört kapsül kondansatörlü mikrofon dizisiyle mükemmel odak ve netlik sağlayan Yeti X, çok fonksiyonlu akıllı düğmesi ile ses seviyesini gerçek zamanlı olarak izleyip ayarlamaya imkân tanıyor. 

Blue Microphones CEO’su John Maier; “Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticilerinin geri bildirimlerinden hareketle en iyi sesi yakalayan, hızlı ve kolay kullanımlı bir ürüne imza attık. Yeti X, kullanıcılarına yüksek kaliteli efektler ve hazır ayarlarla seslerini hızlı bir şekilde ayarlama imkânı veriyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü LED ses gücü göstergeleri ve çok işlevli akıllı düğme gibi yeni özellikler, oyun, streaming ve podcast için mükemmel sonuçlar almayı kolaylaştırıyor.” dedi. 

Mac ve PC’de rahatça çalışabilen Yeti X, profesyonel yayınlar için gereken ses kalitesini elde etme konusunda içerik üreticilerini desteklerken, ses efektleriyle de herkesten tam puan alıyor. Kullanıcılar kadın ve erkek sesi, radyo sesi, vintage ve modern sesler gibi birbirinden farklı ses efektine hızlıca erişip kullanabiliyorlar. 

Dört kapsül kondansatör dizisi Yeti X’in daha net ve odaklı ses almasını sağlıyor. Kardioid modu, mikrofonun önündeki ses kaynaklarını doğrudan yakalıyor. Çok yönlü modu, mikrofonun her yerinden eşit miktarda ses alırken Stereo modu ise hem sağ hem de sol kanalları kullanarak sarmal sesleri yakalıyor.

 Yeşilden kırmızıya doğru giden 11 segmentli bir LED ses gücü göstergelerine sahip olan Yeti X, içerik üreticilerine ses seviyelerini kolayca kontrol edip ayarlama ve profesyonel ses kalitesini yayın boyunca sürdürme olanağı veriyor. Işıklı ve çok fonksiyonlu akıllı düğmesi, kolay sessize alma ve kulaklık ses seviyesi üzerinde hassas kontrol sağlıyor. Mikrofon ve bilgisayar sinyallerini de kontrol eden akıllı düğme, bilgisayar sesi seviyesini kulaklıklarda duyulan mikrofon sesiyle hızlı şekilde dengeleyebiliyor. 

İçerik üreticileri mikrofonlarının ayarlarını Logitech’in ücretsiz, kullanımı kolay G HUB platformundan erişilebilen Blue VO!CE sayesinde hızlıca masaüstlerinden yönetebiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca Yeti X’in LED ışıklarının rengini kişiselleştirerek masalarının rengiyle ve tasarımıyla eşleştirebiliyorlar. Yeti X, masaüstünden mikrofonu en iyi şekilde kullanmaya yardımcı olacak hızlı ve doğrudan kontrol seçeneklerine sahip Blue Sherpa uygulamasıyla da uyumlu. 

Yeti X, Türkiye’de Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak ve raflardaki yerini alacak.

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