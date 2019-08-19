Logitech Pebble M350 kablosuz mouse tanıtıldı
Logitech, Pebble M350'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Üç renk seçeneği bulunan Logitech Pebble M350, ince ve portatif tasarımıyla elde sanki bir “pebble” (çakıl taşı) tutuyormuşçasına his verdiğini düşündüğü için faresine bu ismi vermiş. İşte Logitech Pebble M350'nin özellikleri...
Logitech Pebble M350, minimalist ve taşınabilir bir tasarımla, beyaz, gül ve grafit renklerinde kullanıcılarla buluşurken, bilgisayar her nerede kullanılırsa kullanılsın sessiz bir deneyim vadediyor. Mouse geleneksel “tıklama” hissini verirken aynı zamanda gürültüyü yüzde 90'dan fazla azaltıyor. Geniş lastik kaydırma tekerleği dahi sessizce kayıyor.
Çift bağlantı seçeneği sayesinde, kullanıcılar Bluetooth veya ürünle birlikte gelen Logitech USB alıcısıyla bağlanmayı tercih edebiliyor. Logitech Pebble M350, Logitech’in yüksek hassasiyetli optik takip teknolojisiyle hemen hemen her yüzeyde çalışabiliyor.
Tek bir AA pille çalışan mouse’da, kullanılmadığında pil tasarrufu moduna geçen otomatik uyku özelliği ve 18 aylık bir pil ömrü bulunuyor.
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