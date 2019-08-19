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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Logitech Pebble M350 kablosuz mouse tanıtıldı

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Logitech Pebble M350 kablosuz mouse tanıtıldı

Logitech, Pebble M350'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Üç renk seçeneği bulunan Logitech Pebble M350, ince ve portatif tasarımıyla elde sanki bir “pebble” (çakıl taşı) tutuyormuşçasına his verdiğini düşündüğü için faresine bu ismi vermiş. İşte Logitech Pebble M350'nin özellikleri...

Logitech Pebble M350, minimalist ve taşınabilir bir tasarımla, beyaz, gül ve grafit renklerinde kullanıcılarla buluşurken, bilgisayar her nerede kullanılırsa kullanılsın sessiz bir deneyim vadediyor. Mouse geleneksel “tıklama” hissini verirken aynı zamanda gürültüyü yüzde 90'dan fazla azaltıyor. Geniş lastik kaydırma tekerleği dahi sessizce kayıyor.

Çift bağlantı seçeneği sayesinde, kullanıcılar Bluetooth veya ürünle birlikte gelen Logitech USB alıcısıyla bağlanmayı tercih edebiliyor. Logitech Pebble M350, Logitech’in yüksek hassasiyetli optik takip teknolojisiyle hemen hemen her yüzeyde çalışabiliyor.

Logitech Pebble M350 kablosuz mouse tanıtıldı

Tek bir AA pille çalışan mouse’da, kullanılmadığında pil tasarrufu moduna geçen otomatik uyku özelliği ve 18 aylık bir pil ömrü bulunuyor.

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