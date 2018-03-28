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    Logitech G’den yeni oyuncu kulaklığı

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Logitech G, profesyonel oyuncular için e-spor kalitesinde ses performansı sunan Logitech G PRO Gaming Headset’i piyasaya sundu. Logitech G PRO ailesinin yeni üyesi olan oyuncu kulaklığı, hafifliği, güçlü yapısı ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürün, birinci sınıf deri kulak pedleriyle ses yalıtımı sunarken, kondansatör mikrofonuyla kristal netliğinde ses iletimi sağlıyor.

    Logitech G PRO Gaming Headset, tüm PC’ler, konsollar (Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch dahil) ve mobil cihazlarla uyumlu çalışıyor.

    Yüksek kaliteli ses için gelişmiş hibrit örgülü malzemeden üretilen Pro-G sürücüleri, Logitech G'nin ses profiliyle birleştirildiğinde, zengin ve gürleyen bas, temiz yüksek ses, tiz ve düşük gürültü değeri sunuyor. Ji-Hyeok “Birdring” Kim (Overwatch), “Kulaklık seti, oyun içerisindeki önemli sesleri duymamızı sağlayarak ekibimizin oyun kalitesini artırıyor ve rakiplerimizin bir adım önünde yer almamızı sağlıyor.” diyor.
    Logitech G’den yeni oyuncu kulaklığı
    Logitech G PRO Gaming Headset, önceki Logitech G kulak pedlerinden %50 daha fazla ses yalıtımı sağlıyor. Yüksek kaliteli deri kulak pedleri maksimum pasif ses yalıtımı sunarken, aynı zamanda ses netliğini ve seviyesini de artırıyor, böylece oyuncuların gürültülü ortamlarda rahatça oynamasına imkân tanıyor. Ek bir mikrosüet kulak yastığı setini içeren ve siyah renkte piyasaya sunulan Logitech G PRO Gaming Headset, sökülebilir analog kablo ve kontrol düğmesiyle bağlantı sağlarken, hafif ve konforlu tasarımıyla göz dolduruyor. G2 Esports’tan Kenny “kennyS” Schrub, “Bu kulaklığı taktığımda aklıma gelen ilk şey, gürültü yalıtımı oluyor. Oyuna tamamen odaklanabileceğim kadar iyi.” diyor.

    Etiketler: oyun kulaklığı , oyun konsolu
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