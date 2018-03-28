Logitech G’den yeni oyuncu kulaklığı

Logitech G PRO Gaming Headset, tüm PC’ler, konsollar (Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch dahil) ve mobil cihazlarla uyumlu çalışıyor.

Yüksek kaliteli ses için gelişmiş hibrit örgülü malzemeden üretilen Pro-G sürücüleri, Logitech G'nin ses profiliyle birleştirildiğinde, zengin ve gürleyen bas, temiz yüksek ses, tiz ve düşük gürültü değeri sunuyor. Ji-Hyeok “Birdring” Kim (Overwatch), “Kulaklık seti, oyun içerisindeki önemli sesleri duymamızı sağlayarak ekibimizin oyun kalitesini artırıyor ve rakiplerimizin bir adım önünde yer almamızı sağlıyor.” diyor.



Logitech G PRO Gaming Headset, önceki Logitech G kulak pedlerinden %50 daha fazla ses yalıtımı sağlıyor. Yüksek kaliteli deri kulak pedleri maksimum pasif ses yalıtımı sunarken, aynı zamanda ses netliğini ve seviyesini de artırıyor, böylece oyuncuların gürültülü ortamlarda rahatça oynamasına imkân tanıyor. Ek bir mikrosüet kulak yastığı setini içeren ve siyah renkte piyasaya sunulan Logitech G PRO Gaming Headset, sökülebilir analog kablo ve kontrol düğmesiyle bağlantı sağlarken, hafif ve konforlu tasarımıyla göz dolduruyor. G2 Esports’tan Kenny “kennyS” Schrub, “Bu kulaklığı taktığımda aklıma gelen ilk şey, gürültü yalıtımı oluyor. Oyuna tamamen odaklanabileceğim kadar iyi.” diyor.