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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Logitech G604 Lightspeed kablosuz oyun faresi tanıtıldı

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Logitech G604 Lightspeed kablosuz oyun faresi tanıtıldı

Logitech G, yeni modeli Logitech G604 LIGHTSPEED kablosuz oyun mouse’unu duyurdu. Dikkat çekici bir pil ömrüne sahip yeni nesil kablosuz mouse G604 Lightspeed, oyun oynamayı seven ve aynı zamanda farklı ihtiyaçları için de çok yönlü bir cihaza ihtiyaç duyan oyuncular için tasarlandı.

G604 Lightspeed, Logitech G'nin gecikmesiz bağlantı için özel Lightspeed kablosuz teknolojisinin yanı sıra, yüksek verimli optik (HERO) 16K sensörüne sahip bulunuyor. Buna ek olarak, oyuncular Lightspeed'den bir tuşa basarak Bluetooth bağlantısına geçebiliyor ve bir mouse ile iki farklı bilgisayar arasında geçiş yapabiliyor. G604 bir AA pille Lightspeed kablosuz teknolojisini kullanırken 240 saat, Bluetooth teknolojisini kullanırken ise 5.5 aya kadar kablosuz oyun deneyimi sunuyor. Özelleştirilebilir G604 mouse, 15 programlanabilir kontrol, iki modlu aşırı hızlı kaydırma tekerleği ve 6 adet başparmak yönetimli tuş içeriyor. 

Logitech G604 Lightspeed kablosuz oyun faresi tanıtıldı

G604 Lightspeed, oyuncuların donanımlarından yararlanmasına yardımcı olmak için Logitech’in G HUB oyun yazılımı kullanılarak programlanabiliyor. Basit ve modern bir ara yüze sahip olan gelişmiş oyun yazılımı, oyuncuların mouse üzerindeki her tuş için komutları hızlı bir şekilde kişiselleştirmesini ve özelleştirmesini sağlıyor.

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