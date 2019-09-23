Logitech G604 Lightspeed kablosuz oyun faresi tanıtıldı
Logitech G, yeni modeli Logitech G604 LIGHTSPEED kablosuz oyun mouse’unu duyurdu. Dikkat çekici bir pil ömrüne sahip yeni nesil kablosuz mouse G604 Lightspeed, oyun oynamayı seven ve aynı zamanda farklı ihtiyaçları için de çok yönlü bir cihaza ihtiyaç duyan oyuncular için tasarlandı.
G604 Lightspeed, Logitech G'nin gecikmesiz bağlantı için özel Lightspeed kablosuz teknolojisinin yanı sıra, yüksek verimli optik (HERO) 16K sensörüne sahip bulunuyor. Buna ek olarak, oyuncular Lightspeed'den bir tuşa basarak Bluetooth bağlantısına geçebiliyor ve bir mouse ile iki farklı bilgisayar arasında geçiş yapabiliyor. G604 bir AA pille Lightspeed kablosuz teknolojisini kullanırken 240 saat, Bluetooth teknolojisini kullanırken ise 5.5 aya kadar kablosuz oyun deneyimi sunuyor. Özelleştirilebilir G604 mouse, 15 programlanabilir kontrol, iki modlu aşırı hızlı kaydırma tekerleği ve 6 adet başparmak yönetimli tuş içeriyor.
G604 Lightspeed, oyuncuların donanımlarından yararlanmasına yardımcı olmak için Logitech’in G HUB oyun yazılımı kullanılarak programlanabiliyor. Basit ve modern bir ara yüze sahip olan gelişmiş oyun yazılımı, oyuncuların mouse üzerindeki her tuş için komutları hızlı bir şekilde kişiselleştirmesini ve özelleştirmesini sağlıyor.
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