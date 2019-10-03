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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini tanıttı

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Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini tanıttı

Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini duyurdu. Bu yeni klavye, hâlihazırdaki profesyonellerle gelecek vaat eden espor oyuncularının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Clicky, Linear ve numpad’i olmayan Tactile gibi, çoklu switch tiplerine sahip bulunuyor.

Espor profesyonellerinin standartlarına göre tasarlanan PRO X oyun klavyesi, espor profesyonellerine ve rekabetçi oyunculara güvenilirlik ve daha oyuna girmeden oyun performansını arttırmak için tasarlanmış özellikler sunmak için üretildi. 

Yeni klavye, profesyonellerce onaylı Logitech G PRO oyun klavyesinin yerden tasarruf sağlayan, rakam tuşlarının (numpad) olmadığı tenkeyless tasarımıyla profesyonel oyunculara taşıma kolaylığı sunarken, aynı zamanda düşük hassasiyetli mouse hareketi için oyun masasında daha alan sağlıyor.

Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini tanıttı

Ek olarak, çıkarılabilir mikro-usb konektörü, taşıma esnasında çanta içinde sarsılmalar esnasında kablonun bağlantı noktasından kopmasını önlüyor. Üç yönlü tasarım, kolay ve güvenilir bir bağlantı için destek kolları içeriyor. Klavye ayrıca, dahili hafıza profilinde saklanabilen özelleştirilebilir RGB aydınlatmasına sahip bulunuyor.

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