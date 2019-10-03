Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini tanıttı
Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini duyurdu. Bu yeni klavye, hâlihazırdaki profesyonellerle gelecek vaat eden espor oyuncularının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Clicky, Linear ve numpad’i olmayan Tactile gibi, çoklu switch tiplerine sahip bulunuyor.
Espor profesyonellerinin standartlarına göre tasarlanan PRO X oyun klavyesi, espor profesyonellerine ve rekabetçi oyunculara güvenilirlik ve daha oyuna girmeden oyun performansını arttırmak için tasarlanmış özellikler sunmak için üretildi.
Yeni klavye, profesyonellerce onaylı Logitech G PRO oyun klavyesinin yerden tasarruf sağlayan, rakam tuşlarının (numpad) olmadığı tenkeyless tasarımıyla profesyonel oyunculara taşıma kolaylığı sunarken, aynı zamanda düşük hassasiyetli mouse hareketi için oyun masasında daha alan sağlıyor.
Ek olarak, çıkarılabilir mikro-usb konektörü, taşıma esnasında çanta içinde sarsılmalar esnasında kablonun bağlantı noktasından kopmasını önlüyor. Üç yönlü tasarım, kolay ve güvenilir bir bağlantı için destek kolları içeriyor. Klavye ayrıca, dahili hafıza profilinde saklanabilen özelleştirilebilir RGB aydınlatmasına sahip bulunuyor.
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