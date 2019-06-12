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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.06.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Logitech G HERO 16K Mouse serisi yeni yüzüyle geliyor

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Logitech G HERO 16K Mouse serisi yeni yüzüyle geliyor

Logitech G, Los Angeles’te düzenlenen E3 2019’da, oyun serisindeki üç mouse’un daha, kendi geliştirdiği özel, yüksek performanslı HERO 16K sensörüyle güncelleneceğini duyurdu. Logitech G’nin eşsiz HERO 16K sensörüyle güncellenecek modelleri G903 LIGHTSPEED Wireless, G703 LIGHTSPEED Wireless ve G403 HERO Oyun Mouse’ları olacak.

Konuyla ilgili konuşan Logitech Gaming Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “Özel HERO sensörümüz, tanıtılmasından bu yana sensör teknolojisinde bir dönüm noktası oldu ve kullanıcılar tarafından çok sevildi. Bu teknolojiyi daha fazla oyun mouse’unda kullanmanın en doğru iş olacağına inandık ve bugün daha fazla oyuncuya, en iyi performanslarını gösterebilmeleri için ihtiyaç duydukları hassasiyet ve pil ömrünü sunmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi. 

Logitech G’nin “Amiral Gemisi” G903, mükemmel bir oyun deneyimi ve önceki nesle göre 10 kat güç verimliliği sağlayan HERO 16K sensörüyle güçlenirken,bu teknoloji kullanıcılara 140 saat gibi inanılmaz bir pil ömrü sunuyor. G903’ün özellikleri arasında ayrıca Logitech G’nin LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi, POWERPLAY kablosuz şarj sistemiyle uyumluluk, oyuncuyu sarmalayan 16,8M LIGHTSYNC RGB, hassas oyun deneyimi için uygun tasarım ve 11 programlanabilir tuş yer alıyor. 

Kullanıcıların eline rahatça sığacak şekilde tasarlanan G703 LIGHTSPEED de takip performansı ve hassasiyeti için HERO 16K sensörüyle güncellendi. Logitech, G703’de toplam ağırlığı 95 grama düşürürken pil ömrünü tek bir şarjla 35 saate çıkarmaya odaklandı. Logitech G703’ün LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi, 16.000 maksimum DPI’da ve sıfır takılmalı kusursuz bir oyun deneyimiyle gelişmiş kablosuz performansı sunarken, POWERPLAY kablosuz şarj sistemiyle de uyumlu çalışıyor. 

Güncellenen serinin son modeli olan kablolu G403 HERO ise hafif ve ergonomik olarak tasarlanmış yapısı ve yeni HERO sensörüyle, kullanıcılara oyunu kazanmaları için gereken takip doğruluğunu ve yüksek performansı sağlıyor. G403 ayrıca, LIGHTSYNC RGB, 10 grama kadar değiştirilebilen ağırlık ve oyuncuların tercihlerine göre ayarlanabilen 6 adet programlanabilir düğme gibi özelliklere sahip bulunuyor. 

Oyuncuların donanımlarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için, üç oyun mouse’u da Logitech’in G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak özelleştirilebiliyor. Basit ve modern bir arayüze sahip olan yazılım, oyuncuların her oyun için ekipmanlarını hızlı bir şekilde kişiselleştirmelerini, profilleri indirmelerini, paylaşmalarını sağlıyor.

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