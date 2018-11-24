Logitech 2 milyar dolara Plantronics’i satın mı alıyor?
Popüler bilgisayar aksesuarları üreticisi Logitech, Bluetooth kulaklık konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Plantronics'i 2.2 milyar dolara satın almak istiyor.
Taraflar arası anlaşma sağlanırsa satın almanın önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Her ne kadar Logitech ve Plantronics herhangi bir yorumda bulunmasa da Çin ve ABD arası ek ithalat vergilerinin artması sebebiyle iki üreticinin bu satın almaya sıcak baktığı düşünülüyor. İki firmanın birleşmesiyle taşıma maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmış.
Logitech ve Plantronics, Çin'den ABD'ye yapılan ithalatlara ilişkin tarifelerin uygulamaya konmasını takiben üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Reuters raporu, satın alma işleminin önümüzdeki hafta gerçekleşeceği belirtiliyor; ancak anlaşmanın gerçekleşmeme ihtimali de bulunuyor.
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