En çok arÄ±zalanan telefonlar
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ã¼reticileri gerecek, kullanÄ±cÄ±larÄ± ise panikletecek bir akÄ±llÄ± telefon araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±ldÄ±. AraÅŸtÄ±rmada en Ã§ok arÄ±zalanan telefonlar listelendi. Peki sizin telefonunuz listede mi?
TelefonlarÄ±mÄ±zÄ±n nitelikleri arttÄ±kÃ§a, zarar gÃ¶rmesi durumunda cebimiz daha fazla yanÄ±yor. Ã‡oÄŸu insan bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in sigorta yaptÄ±rmak gibi Ã§Ã¶zÃ¼mlere baÅŸvuruyor. Fakat sistemsel hatalarda sonuÃ§ ne yazÄ±k ki deÄŸiÅŸmeyebiliyor.
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Ä°lk tablo "En sorunlu cihazalara sahip Ã¼reticiler" ikinci tablo ise "En sorunlu Andriod cihazlar" sÄ±ralamasÄ±.
Samsung telefon miktarÄ±ndan sebep listenin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ekiyor. Telefon Ã¼reticileri yeni model Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nda piyasaya sÃ¼rmeden Ã¶nce test ediyorlar. Fakat sorunlar her zaman test aÅŸamasÄ±nda Ã§Ä±kmayabiliyor veya yeterince dikkatli test yapÄ±lamayabiliyor. Samsung'un liste baÅŸÄ±nda oturmasÄ±nÄ±n sebebi de bu. Ã‡ok fazla Ã¼retim yapmak.
Listenin devamÄ±nda gelen markalalar TÃ¼rkiye'de Ã¶nemli bir pazara sahip olamasalar da, Asya'da Ã¶nemli markalar. Son zamanlarÄ±n iddialÄ± markasÄ± Huawei'nin hÄ±zla Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± modelleriyle 8. sÄ±rada olmasÄ± dikkat Ã§ekici. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Ä°stanbul'da maÄŸazasÄ± aÃ§Ä±lacak olan Xiaomi, dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¼tÃ§eye yÃ¼ksek performans sunan bir telefon markasÄ± olarak biliniyor.Â
SÄ±ralamanÄ±n iOS kÄ±smÄ±nda ise hatalÄ± bulunan modeller iPhone 6S ve iPhone 6S Plus oldu. Bunun sebebi de Samsung'da da bahsettiÄŸimiz, Ã¼retim adedi. Sorunlar ise Bluetooth ve WIFI sebepli. Android'de sorunlarÄ±n sebebi olarak ise kamera ve mikrofon gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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